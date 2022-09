FCSB, învinsă din nou. Gigi Becali pune piciorul în prag și schimbă tactica: „Gata, tată! Sută la sută așa va fi”

FCSB face tot mai mulți pași greșiți și este tot mai jos în întrecerea internă. Pe locul 13 în Superliga și cu doar o singură victorie în actualul sezon, trupa lui Dică nu a schimbat statisticile de partea ei nici după deplasarea de la Craiova, fiind învinsă 2-1 de Universitatea și alunecând încă un loc în clasament.

Penalty-ul comis de Tamm și autogolul lui Oaidă au păstrat punctele în Bănie, iar FCSB se vede din nou cu mâna goală la capătul unui meci în care a contat prea puțin în joc. Situația alarmantă de la echipă îi dă de gândit , care pare hotărât să schimbe strategia, simțind cum echipa ale cărei destine le conduce riscă să nu prindă nici măcar play-off-ul în acest an.

Gigi Becali știe ce trebuie să facă după eșecul de la Craiova

FCSB nu a obținut nimic nici din deplasarea de la Craiova și, deși echipa din capitală ar fi trebuit să fie o pretendentă serioasă în lupta pentru pozițiile fruntașe, formația lui Dică este mai jos ca oricând, pe loc de baraj și, momentan, fără șanse de a se redresa. În acest sens, Gigi Becali resimte amenințarea pierderii play-off-ului și, deși echipa , pare dispus să sacrifice tot, inclusiv competiția europeană, pentru a obține mai mult în Superligă.

La finalul jocului de la Craiova, Gigi Becali a avut o intervenție telefonică în care a anunțat care este planul pe termen scurt și ce demersuri va face astfel încât echipa să fie adusă pe linia de plutire.

„Pot face eu ceva? Ce să fac? Asta e situația! Ce perspectivă să am când avem doar 8 puncte? Acum îmi doresc play-off-ul, altfel am pierdut încă un an. Eu nu cred că îl pierdem. Trebuie să batem Petrolul și cele două restanțe. Lupta noastră nu e cu CFR, cu Craiova. Lupta noastră e acum cu Petrolul, cu Sepsi, cu UTA.

Toți jucătorii care au fost pe teren la calificare, de ei sunt mulțumit. De Rusu, de Miculescu. Sunt mulțumit și de apărători. Nu-s mulțumit de ce joacă echipa, sunt mulțumit de transferuri.

La mine e vorba despre bani. Dacă am bani să merg mai departe cu activitatea, le mulțumesc tuturor! Eu la ora asta am bani, nu am nicio problemă.

Ne axăm doar pe campionat acum. Gata, tată! Avem nevoie să intrăm în play-off acum. Dacă intrăm la 10 puncte de primul loc, 5 înjumătățite, avem șanse la campionat. 100% vom folosi rezerve în Conference League. De ce am dat 1,7 milioane pe Miculescu? De ce am dat bani pe Rusu, pe toți?”, a explicat Becali după înfrângere, notează .

Becali i-a nominalizat pe jucătorii care l-au dezamăgit. Ce spune despre viitorul lui Dică

„Nu sunt mulțumit de meciul de azi! Cum să fiu mulțumit? Ne gândeam vreodată că ne bate Craiova, o echipă care are cei mai buni doi jucători absenți? S-a întâmplat așa pentru că noi am avut un Coman care a pierdut toate mingile.

Pe urmă a intrat altul în locul lui (Tavi Popescu). Le-a pierdut și el! Apoi, Haruț nu era nicăieri! Dacă n-a jucat acolo la mijloc, atunci antrenorul care le-a băgat…

Eu nu sunt mulțumit de arbitrul Petrescu! Am mai avut două penalty-uri la Compagno, Screciu l-a călcat de două ori pe Cordea. Bine, nu arbitrul ne-a pierdut meciul.

Ce treabă am cu Dică? Ce să facă Dică? Nu, tată, am încredere că echipa își va reveni. De asta sunt așa relaxat”, a adăugat Becali.