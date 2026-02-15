B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Fotbal Superliga. Universitatea Craiova s-a impus în derby-ul cu FCSB (1-0)

Fotbal Superliga. Universitatea Craiova s-a impus în derby-ul cu FCSB (1-0)

Adrian Teampău
15 feb. 2026, 23:19
Fotbal Superliga. Universitatea Craiova s-a impus în derby-ul cu FCSB (1-0)
Galeria Universitatea Craiova Sursa foto: ucv1948.ro

Universitatea Craiova, liderul la zi în Superliga, s-a impus în derby-ul jucat împotriva FCSB, cu scorul de 1-0. Meciul de fotbal s-a disputat la Craiova, pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Universitatea Craiova a câștigat meciul cu FCSB

Liderul la zi în Superliga la fotbal a învins campioana FCSB, duminică seara, pe Stadionul „Ion Oblemenco”. Universitatea Craiova s-a impus la limită, cu 1-0, într-un derby jucat în etapa a 27-a. Victoria studenților craioveni vine la trei zile după meciul încheiat la egalitate, în Cupa României (2-2), pe acelaşi teren.

Gazdele au avut prima ocazie a meciului, prin Monday Etim în minutul 2. Acesta a șutat pe lângă poarta bucureștenilor, de la 11 metri. FCSB a dat replica câteva minute mai târziu, prin Daniel Bîrligea care a șters transversala, în minutul cinci. Un minut mai târziu, mingea expediată de Mihai Lixandru, de la circa 25 de metri, a fost respinsă de portarul Laurenţiu Popescu.

Bancu a ratat şi el o ocazie bună, în minutul 15, la centrarea lui Carlos Mora. Golul a fost marcat de atacantul palestinian Assad Al Hamlawi în minutul 23. Acesta a prins un şut cu efect,  cu stângul, la colţ.

Gol anulat în repriza secundă

În cea de-a doua parte, Universitatea Craiova a mai marcat o dată, prin David Matei, în minutul 54, după ce portarul Matei Popa a respins şutul lui Al Hamlawi. Golul a fost anulat pentru ofsaid, după ce faza a fost verificată de arbitrajul video. Gazdele au mai avut o oportunitate notabilă, dar Anzor Mekvabişvili a trimis din lovitură liberă de pe stânga puţin peste poartă, în minutul 77.

FCSB a avut iniţiativa în partea secundă, dar a fost lipsită de inspiraţie în faţa porţii. Juri Cisotti, în minutul 64, Daniel Bîrligea în minutele 71 și 90+4, dar și Darius Olaru, în minutul 90+1 au tras pe lângă.

Meciul s-a încheiat cu victoria Universității care a ajuns la patru victorii consecutive pe teren propriu. La rândul său, și FCSB venea după trei victorii la rând. Campioana a pierdut în două din ultimele trei deplasări.

În meciul tur, FCSB a câştigat în tur cu 1-0. Ultima victorie reuşită de alb-albaştri în campionat data din 6 mai 2024. Atunci, Craiova a câștigat cu 2-0, în fața bucureștenilor.

Caseta tehnică Universitatea Craiova – FCSB

Meciul de fotbal între Universitatea Craiova și FCSB s-a disputat în cadrul etapei a 27-a din Superliga. Meciul s-a jucat pe stadionul „Ion Oblemenco din Craiova și s-a încheiat cu victoria gazdelor (1-0). Unicul gol al partidei a fost marcat de Assad Al Hamlawi în minutul 23. În urma acestui rezultat, oltenii vor rămâne pe prima poziție în clasament, cu 53 de puncte. În schimb, campioana este pe locul 10, cu 40 de puncte.

Universitatea Craiova: L. Popescu – Romanchuk (Stevanovic 82), Ad. Rus, Screciu – Carlos Mora (Samuel Teles 90), D. Matei (Băsceanu 83), T. Băluţă, Cicâldău (Mekvabishvili 66), Bancu – Al Hawlawi, Etim. Antrenor: Filipe Coelho

FCSB: M. Popa – V. Creţu, Duarte, Graovac (Baba Alhassan 46), Radunovic – Lixandru, Joao Paulo (M. Toma 90) – Miculescu, Olaru, Cisotti (Octavian Popescu 80) – Bîrligea. Antrenor: Elias Charalambous

Cartonaşe galbene: Carlos Mora 41, Romanchuk 76, Screciu 80 / Bîrligea 8, Graovac 39, V. Creţu 45+1

Arbitru: Marian Barbu (Făgăraş); arbitri asistenţi: George Florin Neacşu (Câmpulung Muscel), Adrian Vornicu (Iaşi); al patrulea oficial: Ionuţ Coza (Cernica);

Arbitru video: Marcel Bîrsan (Bucureşti); arbitru asistent video: Mihai Marius Marica (Bistriţa);

Observatori: Octavian Şovre (Satu Mare) – CCA, Mircea Călin (Bucureşti) – LPF.

Tags:
Citește și...
O nouă victorie pentru Cristi Chivu. Inter – Juventus 3-2 în Derby d’Italia
Sport
O nouă victorie pentru Cristi Chivu. Inter – Juventus 3-2 în Derby d’Italia
Radu Drăgușin are un antrenor nou. Croatul Igor Tudor, anunțat interimar la Tottenham
Sport
Radu Drăgușin are un antrenor nou. Croatul Igor Tudor, anunțat interimar la Tottenham
Pericol de faliment la un club cu tradiție din Superliga. Tribunalul a deschis procedura de insolvență
Sport
Pericol de faliment la un club cu tradiție din Superliga. Tribunalul a deschis procedura de insolvență
Surpriză de proporții în fotbalul românesc. Gică Hagi îi vinde Farul Constanța lui Hristo Stoichkov. Când vine fostul superstar bulgar în România?
Sport
Surpriză de proporții în fotbalul românesc. Gică Hagi îi vinde Farul Constanța lui Hristo Stoichkov. Când vine fostul superstar bulgar în România?
De ce competițiile de eSports devin tot mai populare în România
Sport
De ce competițiile de eSports devin tot mai populare în România
„Ce, suntem cioflingari?”. Gigi Becali a povestit de ce au căzut cele două transferuri la FCSB
Sport
„Ce, suntem cioflingari?”. Gigi Becali a povestit de ce au căzut cele două transferuri la FCSB
Un biatlonist medaliat olimpic a mărturisit că și-a înșelat iubita și a cerut iertare: „Am făcut cea mai mare greșeală” (VIDEO)
Sport
Un biatlonist medaliat olimpic a mărturisit că și-a înșelat iubita și a cerut iertare: „Am făcut cea mai mare greșeală” (VIDEO)
România, pe locul 22 în clasamentul mondial de rugby. „Stejarii” își mențin poziția
Sport
România, pe locul 22 în clasamentul mondial de rugby. „Stejarii” își mențin poziția
De ce fotbalul este cel mai iubit sport din lume
Sport
De ce fotbalul este cel mai iubit sport din lume
Pregătiri pentru Cupa Mondială. Poliția mexicană va fi dotată cu câini electronici pentru supravegherea mulțimilor
Sport
Pregătiri pentru Cupa Mondială. Poliția mexicană va fi dotată cu câini electronici pentru supravegherea mulțimilor
Ultima oră
23:56 - Marcel Ciolacu se întoarce. Fostul premier, mesaj de avertisment pentru Bolojan. Ruperea coaliției ar putea duce la anticipate
22:50 - Vladimir Putin vrea să desființeze statul ucrainean. Rusia cere plasarea sub o autoritate internațională
22:30 - Șeful CNAS nu vrea că piardă monopolul banilor din sănătate. Românii plătesc contribuții pentru servicii de care nu beneficiază
21:59 - Netanyahu se bagă peste Trump. Israel pune condiții acceptarea unui acord SUA – Iran
21:38 - Polonia vrea să-și construiască propriul arsenal nuclear. Karol Nawrocki a definit viitoarea strategie de apărare
21:06 - Petrolier sechestrat de Statele Unite în Oceanul Indian. Vasul naviga sub pavilion panamez
20:33 - Român arestat pentru tentativă de răpire în Italia. A încercat să fure copilul unei femei (VIDEO)
20:00 - Arhimandritul Climent Haralamb a murit la vârsta de 102 ani. Înaltul ierarh a slujit şapte decenii la Mănăstirea Curtea de Argeş
19:41 - Marco Rubio nu contestă otrăvirea disidentului Aleksei Navalnîi. Ce spune despre raportul întocmit de experții occidentali
19:07 - Accident tragic pe pârtie. Doi schiori au murit într-o avalanșă în nordul Italiei