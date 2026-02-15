Universitatea Craiova, liderul la zi în , s-a impus în derby-ul jucat împotriva , cu scorul de 1-0. Meciul de fotbal s-a disputat la Craiova, pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Universitatea Craiova a câștigat meciul cu FCSB

Liderul la zi în Superliga la a învins campioana FCSB, duminică seara, pe Stadionul „Ion Oblemenco”. Universitatea Craiova s-a impus la limită, cu 1-0, într-un derby jucat în etapa a 27-a. Victoria studenților craioveni vine la trei zile după meciul încheiat la egalitate, în Cupa României (2-2), pe acelaşi teren.

Gazdele au avut prima ocazie a meciului, prin Monday Etim în minutul 2. Acesta a șutat pe lângă poarta bucureștenilor, de la 11 metri. FCSB a dat replica câteva minute mai târziu, prin Daniel Bîrligea care a șters transversala, în minutul cinci. Un minut mai târziu, mingea expediată de Mihai Lixandru, de la circa 25 de metri, a fost respinsă de portarul Laurenţiu Popescu.

Bancu a ratat şi el o ocazie bună, în minutul 15, la centrarea lui Carlos Mora. Golul a fost marcat de atacantul palestinian în minutul 23. Acesta a prins un şut cu efect, cu stângul, la colţ.

Gol anulat în repriza secundă

În cea de-a doua parte, Universitatea Craiova a mai marcat o dată, prin David Matei, în minutul 54, după ce portarul Matei Popa a respins şutul lui Al Hamlawi. Golul a fost anulat pentru ofsaid, după ce faza a fost verificată de arbitrajul video. Gazdele au mai avut o oportunitate notabilă, dar Anzor Mekvabişvili a trimis din lovitură liberă de pe stânga puţin peste poartă, în minutul 77.

FCSB a avut iniţiativa în partea secundă, dar a fost lipsită de inspiraţie în faţa porţii. Juri Cisotti, în minutul 64, Daniel Bîrligea în minutele 71 și 90+4, dar și Darius Olaru, în minutul 90+1 au tras pe lângă.

Meciul s-a încheiat cu victoria Universității care a ajuns la patru victorii consecutive pe teren propriu. La rândul său, și FCSB venea după trei victorii la rând. Campioana a pierdut în două din ultimele trei deplasări.

În meciul tur, FCSB a câştigat în tur cu 1-0. Ultima victorie reuşită de alb-albaştri în campionat data din 6 mai 2024. Atunci, Craiova a câștigat cu 2-0, în fața bucureștenilor.

Caseta tehnică Universitatea Craiova – FCSB

Meciul de fotbal între Universitatea Craiova și FCSB s-a disputat în cadrul etapei a 27-a din Superliga. Meciul s-a jucat pe stadionul „Ion Oblemenco din Craiova și s-a încheiat cu victoria gazdelor (1-0). Unicul gol al partidei a fost marcat de Assad Al Hamlawi în minutul 23. În urma acestui rezultat, oltenii vor rămâne pe prima poziție în clasament, cu 53 de puncte. În schimb, campioana este pe locul 10, cu 40 de puncte.

Universitatea Craiova: L. Popescu – Romanchuk (Stevanovic 82), Ad. Rus, Screciu – Carlos Mora (Samuel Teles 90), D. Matei (Băsceanu 83), T. Băluţă, Cicâldău (Mekvabishvili 66), Bancu – Al Hawlawi, Etim. Antrenor: Filipe Coelho

FCSB: M. Popa – V. Creţu, Duarte, Graovac (Baba Alhassan 46), Radunovic – Lixandru, Joao Paulo (M. Toma 90) – Miculescu, Olaru, Cisotti (Octavian Popescu 80) – Bîrligea. Antrenor: Elias Charalambous

Cartonaşe galbene: Carlos Mora 41, Romanchuk 76, Screciu 80 / Bîrligea 8, Graovac 39, V. Creţu 45+1

Arbitru: Marian Barbu (Făgăraş); arbitri asistenţi: George Florin Neacşu (Câmpulung Muscel), Adrian Vornicu (Iaşi); al patrulea oficial: Ionuţ Coza (Cernica);

Arbitru video: Marcel Bîrsan (Bucureşti); arbitru asistent video: Mihai Marius Marica (Bistriţa);

Observatori: Octavian Şovre (Satu Mare) – CCA, Mircea Călin (Bucureşti) – LPF.