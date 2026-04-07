Noi date despre starea lui Mircea Lucescu. Anunț de ultimă oră făcut de Spitalul Universitar

Fostul selecționer a fost supus unor investigații complexe. Spitalul Universitar a emis un nou comunicat referitor la starea de sănătate a lui Mircea Lucescu.

Anunț de la Spitalul Universitar

„Revenind la informarea publica asupra starii dlui Mircea Lucescu, facem urmatoarele precizari:

– pacientul a fost supus astazi unei investigatii CT complexe

– ⁠medicii care ingrijesc pacientul au analizat in detaliu situatia, informand familia

– ⁠la examinarea CT s-au evidentiat multiple semne de accidente vasculare ischemice cerebrale si focare de trombembolism pulmonar.

– ⁠pacientul va ramane sub supravegherea stricta a echipei pluridisciplinare din SUUB.”, arată cel mai recent comunicat, transmis marți de Spitalul Universitar.

Și , Alexandru Rogobete, a oferit câteva detalii de ultimă oră despre situația lui Mircea Lucescu.

„Tot ce vă pot comunica este că, în momentul de față, este îngrijit la Terapie Intensivă. Prognosticul e rezervat și nu aș vrea să speculăm o evoluție într-un fel sau altul, din punct de vedere medical. Este într-o stare critică, îngrijit la terapie intensivă.”, a spus Alexandru Rogobete.

a fost internat pe 29 martie la Spitalul Universitar Bucureşti, după ce i s-a făcut rău înaintea antrenamentului echipei naţionale.

El urma să fie externat vineri, 3 aprilie, însă a suferit un infarct miocardic acut. În noaptea de sâmbătă spre duminică, Mircea Lucescu a fost transferat la Terapie Intensivă, după ce starea i s-a agravat, potrivit comunicatelor Spitalului Universitar de Urgență din București.