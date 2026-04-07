Acasa » Sport » Noi date despre starea lui Mircea Lucescu. Anunț de ultimă oră făcut de Spitalul Universitar

Noi date despre starea lui Mircea Lucescu. Anunț de ultimă oră făcut de Spitalul Universitar

Adrian A
07 apr. 2026, 15:54
Noi date despre starea lui Mircea Lucescu. Anunț de ultimă oră făcut de Spitalul Universitar
Sursă foto: Hepta - Abaca US / AA/ABACA

Fostul selecționer a fost supus unor investigații complexe. Spitalul Universitar a emis un nou comunicat referitor la starea de sănătate a lui Mircea Lucescu.

Anunț de la Spitalul Universitar

„Revenind la informarea publica asupra starii dlui Mircea Lucescu, facem urmatoarele precizari:

– pacientul a fost supus astazi unei investigatii CT complexe
– ⁠medicii care ingrijesc pacientul au analizat in detaliu situatia, informand familia
– ⁠la examinarea CT s-au evidentiat multiple semne de accidente vasculare ischemice cerebrale si focare de trombembolism pulmonar.
– ⁠pacientul va ramane sub supravegherea stricta a echipei pluridisciplinare din SUUB.”, arată cel mai recent comunicat, transmis marți de Spitalul Universitar.

Și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a oferit câteva detalii de ultimă oră despre situația lui Mircea Lucescu.

„Tot ce vă pot comunica este că, în momentul de față, este îngrijit la Terapie Intensivă. Prognosticul e rezervat și nu aș vrea să speculăm o evoluție într-un fel sau altul, din punct de vedere medical. Este într-o stare critică, îngrijit la terapie intensivă.”, a spus Alexandru Rogobete.

Mircea Lucescu a fost internat pe 29 martie la Spitalul Universitar Bucureşti, după ce i s-a făcut rău înaintea antrenamentului echipei naţionale.

El urma să fie externat vineri, 3 aprilie, însă a suferit un infarct miocardic acut. În noaptea de sâmbătă spre duminică, Mircea Lucescu a fost transferat la Terapie Intensivă, după ce starea i s-a agravat, potrivit comunicatelor Spitalului Universitar de Urgență din București.

Citește și...
Ce spun specialiștii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ce șanse de recuperare are, de fapt
Sport
Ce spun specialiștii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ce șanse de recuperare are, de fapt
Mircea Lucescu evaluat pentru operație. Medic român chemat din Franța în echipa de la Spitalul Universitar
Sport
Mircea Lucescu evaluat pentru operație. Medic român chemat din Franța în echipa de la Spitalul Universitar
Femeia lovită pe trecere de fotbalistul de la Rapid a murit. Ce urmează acum pentru Kader Keita
Sport
Femeia lovită pe trecere de fotbalistul de la Rapid a murit. Ce urmează acum pentru Kader Keita
Mircea Lucescu ar putea fi operat mâine. Medicii au amânat orice decizie pentru încă o zi. Între timp, apar acuzații grave la adresa FRF
Sport
Mircea Lucescu ar putea fi operat mâine. Medicii au amânat orice decizie pentru încă o zi. Între timp, apar acuzații grave la adresa FRF
Noi detalii despre starea sănătății lui Mircea Lucescu. Anunț oficial al Spitalului Universitar
Politică
Noi detalii despre starea sănătății lui Mircea Lucescu. Anunț oficial al Spitalului Universitar
Brigadă românească la cel mai tare meci din sferturile Ligii Campionilor. Istvan Kovacs va conduce Barcelona – Atletico Madrid
Sport
Brigadă românească la cel mai tare meci din sferturile Ligii Campionilor. Istvan Kovacs va conduce Barcelona – Atletico Madrid
Starea lui Mircea Lucescu s-a agravat. Ce anunț a făcut ministrul Sănătății
Sport
Starea lui Mircea Lucescu s-a agravat. Ce anunț a făcut ministrul Sănătății
Victorie categorică pentru Cristi Chivu. Inter Milano învinge AS Roma cu 5-2 pe San Siro
Sport
Victorie categorică pentru Cristi Chivu. Inter Milano învinge AS Roma cu 5-2 pe San Siro
Haos total în Giulești! Scandal după meciul Rapid – U Cluj. Jucătorii, înjurați și loviți din tribună: „Ole, ole, mai scumpiți biletele”
Sport
Haos total în Giulești! Scandal după meciul Rapid – U Cluj. Jucătorii, înjurați și loviți din tribună: „Ole, ole, mai scumpiți biletele”
Gheorghe Hagi, aproape de Liverpool înainte de gloria de la Galatasaray. Cum au ratat englezii transferul legendarului român
Sport
Gheorghe Hagi, aproape de Liverpool înainte de gloria de la Galatasaray. Cum au ratat englezii transferul legendarului român
