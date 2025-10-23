Fotbal Europa League. FCSB a pierdut cu scorul 2-1 meciul cu echipa italiană Bologna FC în a treia etapă a competiției. Italienii s-au instalat la conducerea jocului din primele minute, pe Arena Națională.

FCSB înfrângere în competiția de fotbal Europa League

FCSB, echipa patronată de Gigi Becali a fost învinsă de echipa italiană cu scorul de 2-1 (2-0), joi seara, pe Arena Naţională din Bucureşti. Meciul s-a disputat în etapa a treia a competiţiei de fotbal Europa League.

Bucureştenii au început destul de timid partida, astfel că, în minutul 9, Şut a pierdut mingea uşo în fața adversarilor. Dallinga a centrat în faţa porţii, iar Jens Odgaard a deschis scorul. După numai trei minute, italienii au înscris din nou, majorând diferența de pe tabelă.

Lykogiannis a centrat în careu, Lixandru a reluat cu capul spre propria poartă şi Târnovanu a respins in extremis. Mingea a ajuns la Thijs Dallinga care a înscris la colţul lung. Era 2-0 pentru Bologna.

Italieii au continuat să domine și să-și facă ocazii la poarta echipei lui Gigi Becali. În minutul 22 Heggem a ratat şansa să mărească avantajul oaspeţilor. În minutul 33 Orsolini a înscris, după o piruetă în careu, dar golul a fost anulat din cauza unei poziţii de ofsaid.

FCSB a avut prima ocazie abia în minutul 37

au evoluat cu timiditate în acest meci din competiția de fotbal Europa League. FCSB și-a creat prima ocazie de gol abia în minutul 37. Portarul oaspeților, Skorupski, a scos lovitura de cap a lui Ngezana și a intervenit imediat pe şutul lui Adrian Şut.

După aceste faze, bucureștenii au dat impresia că vor să revină în joc. Thiam a reluat puţin peste poartă, în minutul 39, pentru ca în minutul 41 să-l pună în dificultate pe Skorupski. Portarul Bolognei a respins șutul jucătorului FCSB.

La pauză ambele echipe au efectuat câte două schimbări. a fost salvată de nou intratul Bîrligea care a înscris, de lângă Lucumi, în minutul 54.

Apoi, Târnovanu a scos şutul lui Odgaard, în minutul 68, și şutul lui Dallinga din minutul 72. Tot el a apărat excepţional în minutul 81, la şutul lui Odgaard. A mai urmat o bară a lui Orsolini, în minutul 83, însă nu a mai fost înscris nici un gol.

Becali a găsit vinovatul pentru înfrângere

Bucureștenii au pierdut în cea de-a treia etapă a competiției de fotbal Europa League. Bucureştenii au rămas cu trei puncte în competiție, înaite de meciul cu FC Basel. La finalul meciului, patronul bucureștenilor, Gigi Becali a dat vina pe Adrian Șut pentru înfrângere.

„Ce să zic? Meciul l-a pierdut Șut. Dacă faci o greșeală și primești gol în minutul 9 se duce totul de râpă. Așa a fost. Bologna nu a fost o echipă extraordinară. Am greșit și eu, l-am scos pe Thiam, l-am băgat pe George Popescu. Ce să faci cu George Popescu? Dacă le dai un cadou în minutul 9, se demoralizează echipa.

Să vină perioada de transferuri și să vadă Șut, care era cel mai bun, să vadă cum e să stea pe bancă și o să rupă banca. Șut, tu te crezi șeful la echipa asta? Bați tu totul? El s-a dus să ia mingea, e jupân Șut. Să vedem ce jupân o să fie pe bancă”, a declarat Gigi Becali, la emisiunea Euro Fotbal.

Caseta tehnică a meciului competiția de fotbal Europa League

FCSB: Târnovanu – Pantea, Ngezana, Lixandru, Radunovic – Baba Alhassan, Şut (Fl. Tănase 46) – Miculescu, Olaru (Politic 86), Cisotti (Bîrligea 46) – Mamadou Thiam (Octavian Popescu 64).

Antrenor: Elias Charalambous

Bologna: Skorupski – Zortea (Holm 67), Heggem (Vitil 46), Lucumi, Lykogiannis – Freuler, Moro (Ferguson 77) – Orsolini (Bernardeschi 84), Odgaard, Rowe (Cambiaghi 46) – Dallinga.

Antrenor: Daniel Niccolini

Cartonaşe galbene: Miculescu 28, Elias Charalambous 71, Pantea 87, Radunovic 90+1 / Heggem 16, Rowe 26, Odgaard 40, Cambiaghi 68, Skorupski 76, Daniel Niccolini 88

Arbitri: Andris Treimanis – Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasennikovs – Aleksandrs Golubevs (toţi din Letonia). Arbitri VAR: Jeroen Manschot (Ţările de Jos) – Kristaps Ratnieks (Letonia)