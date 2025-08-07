Spectacol total în Bănie! Universitatea Craiova zdrobește Spartak Trnava cu 3-0 și face un pas mare spre calificare

Universitatea Craiova a oferit o demonstrație de forță în fața propriilor suporteri și a învins cu 3-0 formația slovacă Spartak Trnava, într-un meci disputat joi seara, pe stadionul „Ion Oblemenco”, în turul preliminar al UEFA Conference League.

După o primă repriză cu emoții, în care ocaziile au fost irosite, iar suspansul a dominat tribunele, echipa antrenată de Mirel a explodat în repriza secundă, reușind trei goluri spectaculoase într-un interval de 30 de minute.

Primul care a spart gheața a fost Ștefan Bairam, în minutul 51, cu un șut senzațional de la marginea careului, direct în vinclu. Un „eurogol” care a ridicat în picioare publicul.

Trei minute mai târziu, Assad Al Hamlawi a crescut avantajul, driblând o pasă perfectă venită din partea lui Băluță, și finalizând cu un gol marcat în fața portarului advers.

a fost completat în minutul 81 de celebrul Carlos Mora, care a dus scorul la 3-0 după ce a fost pe fază la o respingere a portarului slovac, în urma unei ofensive din partea lui Baiaram.

Cum a fost solicitat VAR-ul spre finalul meciului

Finalul a fost marcat și el de un moment tensionant! Jakob Paul de la Spartka Trnva a fost eliminat în minutul 88, după ce arbitrul a revizuit la VAR un duel în care l-a lovit cu cotul pe Tudor Băluță. Decizia a dus la înrăutățirea serii pentru slovaci, care au terminat meciul în inferioritate numerică, cu șanse minime de a câștiga.

Cum se clasează acum Craiova în play-off-ul Conference League

Succesul pe care Craiova l-a avut în această seară a făcut show în Bănie și este un avantaj pe teren propriu înaintea luptei de dinaintea manșei secunde. Universitatea Craiova a dat dovadă de viteză și atitudine ofensivă care a pus probleme adversarilor slovaci.