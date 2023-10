Fotbalist resuscitat pe teren într-un meci din campionatul Olandei (VIDEO)

Bas Dost, fotbalistul în vârstă de 34 de ani al lui NEC Nijmegen, s-a prăbușit pe teren în meciul de duminică de la AZ Alkmaar și a fost resuscitat de medici pe gazon, iar în prezent este conștient și internat în spital, relatează .

Incidentul a avut loc în minutul 90, când NEC Nijmegen o conducea pe AZ Alkmaar – Bas Dost marcase primul gol al oaspeților și pasase decisiv la al doilea. Atacantul s-a prăbușit la centrul terenului.

După câteva secunde, arbitrul a realizat că situația este gravă și a oprit meciul, permițând intrarea echipei medicale.

Fotbaliștii celor două echipe au făcut un scut uman în jurul lui Bas Dost, în timp ce acesta era resuscitat de medici.

Drama at the match in The Netherlands – NEC’s Bas Dost collapses towards the end of the match. Players from both sides create a human shield before Dost regains consciousness and is stretchered off. Solidarity from both sets of players and fans.

— Tom Moldoveanu (@tomapress)