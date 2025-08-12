Fotbaliștii lui Becali, bucuroși de decizia patronului: „Mă bucur că a înțeles!”

Jucătorii celor de la FCSB sunt bucuroși de hotărârea pe care a luat-o Gigi Becali. Mihai Popescu, fundașul grupării „roș-albastre” a povestit cât de afectată era echipa de analizele dure pe care le făcea în spațiul public.

, o prezență spumoasă în presă, nu s-a ferit niciodată să critice jocul elevilor săi. Totuși, în contextul în care echipa se confruntă cu un început de sezon greu, acesta a luat hotărârea să nu mai vorbească public despre evoluția fotbaliștilor.

Mihai Popescu, încântat de decizia lui Gigi Becali: „A înţeles şi ne-a lăsat puţin mai liniştiţi”

Mihai Popescu a făcut declarații surprinzătoare. Băieții lui Elias Charalambous sunt fericiți să nu mai fie „puși la zid” de Gigi Becali. De asemenea, fotbalistul de picior drept a mărturisit cât de mult contau criticile lui Becali pentru moralul lui și al colegilor lui.

„Mă bucur că nea Gigi a înţeles şi ne-a lăsat puţin mai liniştiţi. Câteodată criticile sunt bune, dar în momentul în care eram cu moralul la pământ, mai citeai câte o critică de la nea Gigi, mai spuneau şi prietenii şi familia, deja se adunau”, a zis fundașul, citat de .

Fundașul lui FCSB: „Cu siguranţă vom ajunge la nivelul de anul trecut”

FCSB nu se află în cea mai bună formă. În acest moment, echipa lui Charalambous ocupă poziția a 12-a în clasamentul SuperLigii României. Chiar și așa, Mihai Popescu consideră că își vor reintra în ritm, ușor-ușor.

„Mă bucur că a înţeles şi dânsul să fie lângă noi, să nu mai vorbească public. Eu zic că uşor-uşor, împreună cu dânsul, pentru că face parte din club, cu siguranţă vom ajunge la nivelul de anul trecut”, a adăugat fotbalistul.