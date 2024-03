Fotbalistul lui Bayern, fost căpitan al Germaniei, a confirmat că vrea să joace pentru naționala României: „M-am și întâlnit la Munchen cu un selecționer”

Rareș Canea, fotbalist în vârstă de 19 ani de la a doua echipă a lui Bayern, a confirmat că își dorește să joace la echipa națională a României.

„Am ales România!”, spune fotbalistul lui Bayern

Rareș Canea s-a născut la Constanța și a plecat în Germania când avea 7 ani.

Românul a fost căpitan la echipele de tineret ale lui Bayern și la naționala de nivel U17 a Germaniei, iar acum a confirmat că vrea să evolueze sub „tricolor”.

În vară, Bayern l-a mutat la echipa a doua, de la echipa U19. Anterior jucase la Bayern U17, Bayern Youth și TSV Munchen Youth, potrivit .

„Vara trecută am fost cu tatăl meu la baza FRF și am vorbit cu domnul Stoichiță. Am mai avut contact cu naționala României la U16, dar clubul nu m-a lăsat să mă duc. La U16 și U17 am jucat pentru naționala Germaniei, înainte să înceapă povestea cu genunchiul (n.r. – ruptură a ligamentului încrucișat anterior).

Următorul pas pe care vreau să-l fac e să joc primul meu meci pentru România. Am ales România! M-am și întâlnit la Munchen cu un selecționer”, a spus Rareș Canea, potrivit

Directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, Mihai Stoichiță, din noiembrie despre situația lui Canea.

„A fost căpitanul Germaniei la U17, Rareș Canea. Este căpitanul lui Bayern. Am vorbit cu familia lui, i-am invitat la noi, la FRF, împreună cu președintele, și am stat de vorbă cu ei.

Mi-au spus că ‘Da, domne, suntem de acord să joace pentru România’. Aștept să intre la primul meci la Bayern și apoi să-l chemăm la naționala României. Este U20, născut 2004, fundaș central. Căpitanul lui Bayern la juniori, a avut o accidentare la genunchi, dar acum și-a revenit”, declara Mihai Stoichiță, la Digi Sport.