Franța a făcut spectacol cu Gibraltar. 14-0, cea mai mare victorie din istoria preliminariilor europene

Scor record în istoria naționalei Franței. A învins sâmbătă, 18 noiembrie, cu 14-0 pe Gibraltar în grupa B a .

Oaspeții și-au trimis mingea în propria poartă încă din minutul 3.

Franța a marcat de 7 ori în prima repriză cu Gibraltar și s-a impus cu 14-0, realizând scorul acestor preliminarii.

Potrivit , Marcus Thuram a majorat diferența în minutul patru, iar Warren Zaire-Emery a dus scorul la 3-0 în minutul 16.

Santos (Gibraltar) a văzut cartonașul roșu în minutul 18, iar și-a trecut și el numele pe tabela de marcaj în minutul 30.

Au urmat trei goluri în trei minute pentru „Cocoșul galic”. Jonathan Clauss (minutul 34), Kingsley Coman (minutul 36) și Youssouf Fofana (minutul 37) au închis tabela de marcaj în prima repriză.

În repriza secundă, Adrien Rabiot (minutul 64), Kingsley Coman (minutul 66), Ousmane Dembele (minutul 73), Kylian Mbappe (minutele 75, 82) și Olivier Giroud (minutele 89 și 90+1) au dus scorul la 14-0.

În vârstă de 17 ani, Warren Zaire-Emery a devenit cel mai tânăr marcator din istoria naţionalei Franţei.

Acesta a fost folosit încă din primul minut de Didier Deschamps.

Francezul a marcat cel de-al treilea gol al „Cocoșilor galici”, în minutul 16 și a doborât un record de peste 100 de ani.

Warren Zaïre-Emery scores 15 minutes into his debut to become the youngest 🇫🇷 goal scorer in over 100 years but gets injured as well 😒

Get well soon 🙏

