Gafa comisă de Simona Halep după victoria de la Birmingham a stârnit reacții comice: „E ok, Simo, mulți dintre noi nu ne amintim mare lucru din 2020” (VIDEO)

Simona Halep a avut nevoie de mai puțin de o oră și 20 de minute pentru a trece de adversara din primul tur de la Birmingham, ucraineanca Lesia Tsurenko, însă fostul lider mondial a comis o mică gafă la interviul de la finalul meciului, atunci când a fost întrebată despre britanica Harriet Dart, următoarea sa adversară și una dintre favoritele publicului.

Românca nu mai evoluase pe iarbă din iulie 2019, când înregistra cea mai mare performanță a tenisului românesc din ultimele decenii, cucerind Wimbledon, probabil cel mai prestigios turneu de Grand Slam dintre cele patru ale anului.

Simona Halep (20 WTA) a arătat excelent la revenirea pe această suprafață și a învins-o pe Lesia Tsurenko (116 WTA) în două seturi, scor 6-1 / 6-4, după o oră și 19 minute de joc.

La capătul duelului cu sportiva ucraineană, Halep a fost întrebată despre adversara din turul II, Harriet Dart. Fostul lider mondial a răspuns că va fi o nouă provocare, având în vedere că nu s-au mai confruntat până acum, uitând că au avut un duel direct și la Australian Open 2020, când românca se impunea în două seturi.

Momentul a fost remarcat imediat de iubitorii tenisului și de fanii Simonei, iar una dintre cele mai simpatice reacții le-a aparținut celor de la WTA România.

„E ok, Simo, mulți dintre noi nu ne amintim mare lucru din 2020”, au scris pe Twitter cei de la „WTA Romania”.

It’s ok Simo, a lot of us don’t remember much from 2020. 🤣

— Romanian Tennis (@WTARomania)