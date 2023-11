Gică Hagi cere să nu mai fie numit „Rege”: „Eu sunt pe teren, în trening”

Cel mai bun jucător din istoria naţionalei României, Hagi, a avut un discurs savuros, în care a amintit ce aşteptări are de la echipa sa. A ţinut să afirme că este gata oricând să îşi dea demisia din funcţia de antrenor al Farului, în cazul în care nu va mai obţine performanţe.

Gică Hagi nu mai vrea să fie „Rege”

„De şase ani la Federaţie suntem cam cei mai buni, stăm cel mai bine. Pentru că clubul nu are datorii la nimeni, nu e dator la subsemnatul. Subsemnatul are acţiuni. Eu am investit în Farul pentru că cred în Farul.

Eu sunt un acţionar, atât! Şi cu asta rămân, am acţiuni. Eu cred în Farul că va deveni mare. Deja am accelerat procesul nostru cu doi ani mai devreme. Adică în primii 2 ani. Proiectele mele sunt pe 5 ani, 10 ani… şi în al doilea an am ieşit campion. I-am distrus pe toţi, i-am rupt anul trecut! Nimeni nu ne dădeaţi nimic, am făcut ceva fantastic.

Ăsta e ţelul meu, să construiesc ceva foarte bun în mediul în care stau eu. Să aduc prosperitate, să aduc performanţe şi muncă multă pentru că eu sunt făcut diin muncă.

De aceea nu-mi place să-mi spuneți Rege. Pentru că regii au cravată, au costum, au papioane. Eu nu am, eu sunt pe teren, în trening.”, a declarat Gică Hagi la conferinţa de presă, citat de .