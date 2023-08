Gică Hagi, supărat pe cei care au criticat Farul: „Rușine să le fie celor care au spus asta!”

a ținut să le bată obrazul oamenilor de fotbal care au pus la îndoială valoarea adversarului întâlnit în Conference League. Constănțenii i-au eliminat cu greu pe armenii de la Urartu, 6-4 la general, iar antrenorul campioanei a venit cu câteva replici acide, la două zile după meci.

Hagi spune că cei care au comentat performanțele Farul sunt ridicoli

„S-a spus că echipa cu care am jucat noi e o echipă de Liga 2 sau Liga 3… Rușine să le fie celor care au spus asta! Anul trecut, campioana Armeniei a bătut-o pe CFR Cluj (n.r. – Pyunik Erevan). Ultima oară când am jucat cu naționala acolo, am pierdut. V-ați dus în ridicol spunând asta! (…)

Am jucat la 1.200 de metri altitudine (n.r. – în Armenia), e groasă! Nu e ușor! Dar echipa a arătat că are talent și a revenit. Dar mai zic ceva… Domnilor, nu contează cum începi, contează cum termini!”, a spus Gigă Hagi, citat de .

Gheorghe Hagi, antrenorul campioanei Farul Constanța, a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu Petrolul (duminică, ora 18:15).