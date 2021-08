Gigi Becali a dat ultimatumul. Dacă nu-i reușește asta, se retrage din fotbal

FCSB are un parcurs modest în noul sezon, iar Gigi Becali și-a pierdut răbdarea. Patronul vicecampioanei este trist că de 6 ani echipa sa nu a mai câștigat titlul și dacă scenariul se va repeta, se va retrage, definitiv.

De-a lungul timpului, Becali a amenințat de nenumărate ori că va ieși din fotbal. Pentru 2022 însă, omul de afaceri spune că lucrurile sunt clare. Nu va mai accepta încă un an fără titlu de campion.

În ce condiții se va retrage Gigi Becali de la FCSB

Gigi Becali este conștient că nimeni nu va cumpăra echipa și din acest motiv, ar fi gata să vândă jucătorii „la bucată”, pentru a obține venituri.

„Dacă nu iau campionatul, o termin cu fotbalul! Nu mai e pasiune. A fost. Acum nu mai e. E o afacere pe care nu vreau s-o mai țin dacă nu e afacere. Dacă nu iau campionatul, la revedere. Ce mare lucru?

Cine să cumpere echipa? Nu are cine! Voi vinde jucătorii și voi lua bani! Nu are cine să cumpere echipa! La ce am eu acum, trebuie să dea vreo 40-50 de milioane de euro. Cine s-o cumpere? Și după trebuie să bage bani”, a declarat Gigi Becali, pentru Pro X.

FCSB a început cu stângul noul sezon. A fost eliminată în turul 2 din preliminariile Conference League, a treia ca importanță de pe continent, iar în campionat este pe locul 4, cu 8 puncte în 5 etape, la 7 puncte de liderul CFR Cluj.