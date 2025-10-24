Gigi Becali, , a făcut declarații savuroase, după partida pe care roș-albaștrii au disputat-o cu cei de la Bologna, joi seară, pe „Arena Națională”. Elevii lui Charalambous au pierdut duelul (1-2), iar acest lucru l-a cam deranjat pe latifundiarul din Pipera.

Cunoscut pentru reacțiile sale impulsive, Gigi Becali nu a dezamăgit nici de această dată. Afaceristul a comentat prestația jucătorilor săi și a numit vinovatul pentru eșecul din Europa League.

Gigi Becali, foc și pară pe un jucător: „El a pierdut meciul”

S-a supărat tare să vadă că echipa sa nu ieșit victorioasă, însă nu a durat mult și a găsit țapul ispășitor. Potrivit declarațiilor sale, cel responsabil pentru pierderea meciului a fost Adrian Șut, jucătorul de 26 de ani, aflat pe banca lui FCSB încă din sezonul 2020-2021.

„Ce să zic? Meciul l-a pierdut Șut. Dacă faci o greșeală și primești gol în minutul 9 se duce totul de râpă. Așa a fost. Bologna nu a fost o echipă extraordinară.

Am greșit și eu, l-am scos pe Thiam, l-am băgat pe George Popescu. Ce să faci cu George Popescu? Dacă le dai un cadou în minutul 9, se demoralizează echipa”, a declarat Gigi Becali la

Becali nu iartă așa ușor! Cum l-a avertizat pe Șut

Becali a explicat că situația nu va rămâne așa și vor exista niște consecințe ale acțiunilor lui Adrian Șut. Finanțatorul a declarat că fotbalistul va juca mai mult…pe bancă, deci să se aștepte să nu mai prindă terenul.

Să vină perioada de transferuri și să vadă Șut, care era cel mai bun, să vadă cum e să stea pe bancă și o să rupă banca. Șut, tu te crezi șeful la echipa asta? Bați tu totul? El s-a dus să ia mingea, e jupân Șut. Să vedem ce jupân o să fie pe bancă”, a adăugat Becali.