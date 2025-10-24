B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Gigi Becali a găsit țapul ispășitor, după eșecul cu Bologna: „Te crezi șeful la echipa asta? Să vedem ce jupân o să fie pe bancă!”

Gigi Becali a găsit țapul ispășitor, după eșecul cu Bologna: „Te crezi șeful la echipa asta? Să vedem ce jupân o să fie pe bancă!”

Elena Boruz
24 oct. 2025, 09:01
Gigi Becali a găsit țapul ispășitor, după eșecul cu Bologna: „Te crezi șeful la echipa asta? Să vedem ce jupân o să fie pe bancă!”
Gigi Becali a numit vinovatul pentru eșecul cu Bologna Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Gigi Becali, foc și pară pe un jucător: „El a pierdut meciul”
  2. Becali nu iartă așa ușor! Cum l-a avertizat pe Șut

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a făcut declarații savuroase, după partida pe care roș-albaștrii au disputat-o cu cei de la Bologna, joi seară, pe „Arena Națională”. Elevii lui Charalambous au pierdut duelul (1-2), iar acest lucru l-a cam deranjat pe latifundiarul din Pipera.

Cunoscut pentru reacțiile sale impulsive, Gigi Becali nu a dezamăgit nici de această dată. Afaceristul a comentat prestația jucătorilor săi și a numit vinovatul pentru eșecul din Europa League.

Gigi Becali, foc și pară pe un jucător: „El a pierdut meciul”

S-a supărat tare să vadă că echipa sa nu ieșit victorioasă, însă nu a durat mult și a găsit țapul ispășitor. Potrivit declarațiilor sale, cel responsabil pentru pierderea meciului a fost Adrian Șut, jucătorul de 26 de ani, aflat pe banca lui FCSB încă din sezonul 2020-2021.

„Ce să zic? Meciul l-a pierdut Șut. Dacă faci o greșeală și primești gol în minutul 9 se duce totul de râpă. Așa a fost. Bologna nu a fost o echipă extraordinară.

Am greșit și eu, l-am scos pe Thiam, l-am băgat pe George Popescu. Ce să faci cu George Popescu? Dacă le dai un cadou în minutul 9, se demoralizează echipa”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Becali nu iartă așa ușor! Cum l-a avertizat pe Șut

Becali a explicat că situația nu va rămâne așa și vor exista niște consecințe ale acțiunilor lui Adrian Șut. Finanțatorul a declarat că fotbalistul va juca mai mult…pe bancă, deci să se aștepte să nu mai prindă terenul.

Să vină perioada de transferuri și să vadă Șut, care era cel mai bun, să vadă cum e să stea pe bancă și o să rupă banca. Șut, tu te crezi șeful la echipa asta? Bați tu totul? El s-a dus să ia mingea, e jupân Șut. Să vedem ce jupân o să fie pe bancă”, a adăugat Becali.

Tags:
Citește și...
Real Madrid – Barcelona se joacă duminică. Cine se va impune în El Clasico din 26 octombrie?
Sport
Real Madrid – Barcelona se joacă duminică. Cine se va impune în El Clasico din 26 octombrie?
Fotbal Europa League. FCSB a fost învinsă de Bologna (2-1)
Sport
Fotbal Europa League. FCSB a fost învinsă de Bologna (2-1)
Hagi pleacă din România. Care este destinația aleasă de Regele fotbalului românesc
Sport
Hagi pleacă din România. Care este destinația aleasă de Regele fotbalului românesc
Gigi Becali dă bani străinilor, dar are un caz umanitar în propria familie. Dezastrul financiar în care e verișoara lui
Sport
Gigi Becali dă bani străinilor, dar are un caz umanitar în propria familie. Dezastrul financiar în care e verișoara lui
Decizie de ultimă oră la CFR Cluj. Andrea Mandorlini a fost demis. Dan Petrescu ar putea reveni în Gruia
Sport
Decizie de ultimă oră la CFR Cluj. Andrea Mandorlini a fost demis. Dan Petrescu ar putea reveni în Gruia
Fotbal, Liga Campionilor. FC Barcelona a făcut spectacol cu Olympiakos Pireu (6-1)
Sport
Fotbal, Liga Campionilor. FC Barcelona a făcut spectacol cu Olympiakos Pireu (6-1)
Betano susține Comitetul Național Paralimpic și performanța sportivilor paralimpici
Sport
Betano susține Comitetul Național Paralimpic și performanța sportivilor paralimpici
„Ori sunt Becali, ori sunt papagal!”. Gigi Becali anunță „revoluție” la echipă, după ultima umilință: „Mi-e rușine de copiii ăia de 17-18 ani. ‘FCSB, FCSB, FCSB!’. Și pe FCSB îi bate Metaloglobus”
Sport
„Ori sunt Becali, ori sunt papagal!”. Gigi Becali anunță „revoluție” la echipă, după ultima umilință: „Mi-e rușine de copiii ăia de 17-18 ani. ‘FCSB, FCSB, FCSB!’. Și pe FCSB îi bate Metaloglobus”
Cristi Chivu, în lumina reflectoarelor după meciul Inter-AS Roma. Echipa antrenorului român marchează a șasea victorie consecutivă și redevine lider de seria A
Sport
Cristi Chivu, în lumina reflectoarelor după meciul Inter-AS Roma. Echipa antrenorului român marchează a șasea victorie consecutivă și redevine lider de seria A
Antrenorul echipei Rapid, profund marcat de explozia din Rahova. Familia sa locuiește în cartier: „Inima mea este alături de cei afectaţi”
Sport
Antrenorul echipei Rapid, profund marcat de explozia din Rahova. Familia sa locuiește în cartier: „Inima mea este alături de cei afectaţi”
Ultima oră
10:31 - ANM avertizează asupra unui fenomen care amenință natura. Iată despre ce este vorba
10:09 - Ilie Bolojan, despre situația locatarilor blocului care a explodat în Rahova: „Nu poţi să ai pretenţii de la Guvern să plătească tot”
10:07 - Ai obținut o promovare importantă la serviciu? Ce cadouri poți să îți faci pentru a sărbători acest succes?
10:04 - Atac cu drone ucrainene în Rusia. Cinci persoane au fost rănite
10:01 - Real Madrid – Barcelona se joacă duminică. Cine se va impune în El Clasico din 26 octombrie?
09:54 - Replica lui Trump după ce Putin a luat în derâdere efectele noilor sancțiuni: „Mai vedem peste șase luni” (VIDEO)
09:31 - Alexandru Rogobete anunță servicii medicale de prevenție pentru români: „Se vor deconta serviciile medicale de spitalizare de zi, consultațiile, procedurile diagnostice și terapeutice”
09:14 - Prognoza meteo pentru 24 octombrie 2025: Ploi, vânt puternic și temperaturi de până la 19°C
09:08 - Trecem la ora de iarnă. Cum ne afectează sănătatea și ce se va întâmpla cu mersul trenurilor. „Ne enervează și chiar ne face rău”
08:39 - Coreea de Nord a construit un memorial pentru soldații căzuți în războiul din Ucraina