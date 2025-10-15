Gigi Becali a comis o ilegalitate. Finanțatorul FCSB a recunoscut că și-a plătit la negru angajații, dar a spus că apoi l-a mustrat conștiința și a dat statului român banii din urmă pe care-i datora. Becali a făcut dezvăluirea în contextul unui schimb de replici cu Marius Lăcătuș.

Cum s-au contrat Gigi Becali și Marius Lăcătuș

Întrebat, la , dacă e adevărat că a fostele glorii ale Stelei, așa cum l-a acuzat Adrian Bumbescu, Gigi Becali a răspuns: „Da, așa e! Aveau salariul mediu pe economie și eu le dădeam lor banii în mână. Lui Marius nu-i dădeam tot așa?”.

Marius Lăcătuș a intervenit în discuție: „Am fost un prost că am crezut în tine, când m-am întors la Steaua. Ai zis că o să facem contract, iar după două luni am plecat fără bani, dle Becali”.

„Tu chiar nu-ți aduci aminte discuția dintre noi când am plecat? Când ți-am zis că îmi ești dator cu salariile pe două luni?”, i-a mai spus Lăcătuș lui Becali.

Ce a făcut Becali când l-a mustrat conștiința că a comis o ilegalitate

Gigi Becali a povestit apoi cum l-a mustrat conștiința că practic nu și-a plătit datoriile la stat. El a achitat circa trei milioane de euro din urmă.

„În pușcărie fiind, i-am chemat pe Argăseală și pe contabilul Gheorghișor și le-am zis că am dat bani ”la negru”, deci că am păcălit statul. Am făcut socoteala și erau vreo trei milioane de euro.

M-a mustrat conștiința și am zis: ”sunt hoț”, că dacă nu plătești taxa ești hoț. Și mi-am zis că nu vreau să fiu hoț și oamenii de la finanțe să facă socotelile pe toți anii în urmă.

Mi-au zis cei de la Finanțe că nu pot să ia banii și le-am zis că nu există nicăieri că nu poate să ia cineva banii. ”Băgați-le banii în cont și dacă vor, bine, dacă nu, să fie sănătoși!”

Au găsit o soluție de regularizare și s-au dus în urmă cu 10 – 12 ani și am dat statului trei milioane pe care puteam să nu le mai dau, că se prescrisese. Dar am plătit că m-a mustrat conștiința, că nu am vrut să fiu hoț!

Dacă nu e așa, să iasă Ministerul Finanțelor și să spună ”Becali minte!””, a explicat Gigi Becali.