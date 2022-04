Gigi Becali, decizie radicală pentru FCSB: „Mă duc și la MApN și la premier”

Gigi Becali, patronul FCSB a luat o decizie radicală în privința echipei. Latifundiarul din Pipera a vorbit despre demersul său de a organiza un meciul dintre echipa lui și CFR Cluj pe Arena din Ghencea.

Becali spune că și-ar dori ca meciul dintre FCSB și CFR Cluj să aibă loc pe arena din Ghencea, iar pentru galeria echipei este gata să facă toate demersurile necesare pentru a se realiza acest lucru.

FCSB și CFR Cluj ar putea juca cu titlul pe masă, iar Becali și-ar dori, în acest context, ca partida să fie organizată pe arena din Ghencea.

„Să vedem dacă va fi nevoie să jucăm pe Ghencea, dacă e decisiv meciul sau nu. După meciul cu CSU Craiova, dacă suntem în cărți, merg personal la ministrul de la Armată, pe care l-am cunoscut și mi s-a părut un om înțelept. Acum nu știu cât de mare bărbăție are. E apropiat de CFR, dar ce importanță are? A cerut galeria să jucăm pe Ghencea și eu măcar atâta lucru să fac, mai mult pentru suporteri. Și pentru toată țara fac asta, care e stelistă!

O să merg în audiență și la premier și o să-i spun un lucru. Am adus în România din calificări și din vânzări aproximativ 100 de milioane de euro. Am plătit taxe și impozite de 40, 50 de milioane de când am preluat echipa. CSA consumă de la statul român aproximativ 2-3 milioane de euro pe an din banii publici ai Armatei. Suntem nebuni cu toții. Noi n-avem voie pe Ghencea, care producem bani, iar ăia, care consumă bani, joacă?”, a declarat Gigi Becali, pentru Digi Sport Special, potrivit .

Mircea Lucescu este de altă părere

Mircea Lucescu, antrenorul lui Dinamo Kiev este totuși de altă părere în ceea ce privește decizia lui Gigi Becali.

„O echipă care are un stadion ca acesta are cel puțin 12-13 puncte în plus față de ceea ce ar fi trebuit să aibă pentru că presiunea, prezența suporterilor și atmosfera stimulează foarte tare. Jucătorii noștrii nu au mai avut parte de susținerea care era când jucam eu. Au dispărut suporterii noștri.

E momentul să revină, în condițiile în care toate stadioanele care se construiesc și se vor construi vor fi folosite și umplute. Aștept ca Dinamo să primească și ea acest cadou și aștept ca odată și odată să se termine și povestea asta cu Steaua și FCSB, iar FCSB să joace pe stadionul ei, așa cum e normal”, a declarat Mircea Lucescu, la plecarea s-a spre Cluj pentru meciul dintre CFR Cluj și Dinamo Kiev, potrivit sursei citate mai sus.