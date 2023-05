Gigi Becali își vinde hotelul din stațiunea Venus: „Am chiar trei clienți!”. Câți bani primește (GALERIE FOTO)

Gigi Becali a anunțat că vinde hotelul pe care-l deține pe litoralul românesc, în stațiunea Venus.

„Eu am vândut hotelul. Am bătut palma, doar trebuie să facem actele. Am chiar trei clienți. Cine dă primul banii. Opt milioane am cerut pe el. Practic, l-am vândut deja”, a spus Becali, potrivit

El cumpărase hotelul acum doi ani de la Ioan Niculae, pentru 6,8 milioane de euro. Anul trecut, unitatea de cazare a fost renovată și deschisă pentru turiști.

Gigi Becali și-a anunțat retragerea. Iar

Amintim că, după în fața Rapidului, Gigi Becali . El a spus că arbitrajul i-a „pus capac”.

„Am terminat. Ies din fotbal. Nu mă mai interesează. Am 65 de ani… Nu mai pot. Ce a făcut Feșnic a pus capac. Ar trebui să fie numit «Întuneric». Eu ies din fotbal. Din cauza lui ies. Așa ceva nu se poate! Eu mă retrag. Îmi văd de viața mea. E inadmisibil ce a făcut Feșnic! Cum să mai joci fotbal? Dacă dă cineva 25 de milioane, eu ies din fotbal.

Azi am semnat ieșirea din toate funcțiile de la club. Dau echipa oricui”, a spus Becali, după înfrângerea în fața Rapidului.

El a precizat apoi că va reveni în fotbal dacă FRF și CCA vor avea alți președinți: „Sunt bine organizați, sunt prea puternici. O să revin în fotbal când o să plece Burleanu și cu Vassaras (n.r. – șeful arbitrilor). Noi nu mai avem treabă cu Federația. Nimeni de la FCSB nu mai are ce căuta acolo”.