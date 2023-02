Gigi Becali, spectacol după noul termen în dosar: „Statul e unul criminal. Să mă reeduci la pușcărie că am zis vreau să nu se căsătorească bărbat cu bărbat, ce reeducare e asta?”

Gigi Becali, patronul lui FCSB, a avut un nou termen în dosarul în care a fost trimis în judecată pe motiv că ar fi votat fără drept la Referendumul pentru familie din 2018, potrivit .

Omul de afaceri a sugerat că „de la neomarxiști a pornit” dosarul și susține că nu și-a angajat avocat și că nu l-a cunoscut pe procuror.

„Cine a făcut dosarul? Hahaha, cine a pus? Unii care mă urăsc, cine a pus la cale, despre ce a fost vorba de bărbat cu femeie sau bărbat cu bărbat, aia cu bărbat cu bărbat, pai nu ne lasi pe noi….Pai iti dai seama ca de la ei, de la neomarxişti a pornit. România e o tara eu o iubesc, dar statul este unul criminal, pai dacă eu am dreptul la 30 de zile libere într-un an si nu îmi dai, o sa uit eu? Puscaria este reeducare, si ce sa faci? Sa ma reeduci la pușcărie că am zis vreau sa nu se căsătorească bărbat cu bărbat, ce reeducare e asta?”, a declarat Gigi Becali la România TV.

Gigi Becali din cauză că ar fi votat la Referendumul pentru familie din 2018, cu toate că în acel moment nu avea drept de vot din cauza unei pedepse complementare pe care a primit-o în contextul condamnărilor din 2013.

„Și ce dacă n-am voie? Fac trei luni de pușcărie și votez din nou și din nou”, declara Becali la referendumul din 2018, în ziua în care s-a prezentat la secția de votare nr. 84 din Voluntari, potrivit Digi Sport.