Gigi Becali își dorește un atacant și este dispus să plătească 4,5 milioane de euro pentru a-l aduce la FCSB. Suma este mult sub cea pentru care clubul la care joacă fotbalistul este dispus să o accepte.

Gigi Becali visează la un atacant de top

Patronul FCSB visează să-l aducă pe atacantul în Ghencea. Gigi Becali susține că îi va transmite lui Neluțu Varga, patronul clubului de CFR Cluj o ofertă de 4,5 milioane de euro pentru atacant, chiar de ziua lui. CFR Cluj joacă împotriva Universității Cluj, în derby-ul Ardealului, chiar luni, 29 septembrie, de ziua patronului ceferiștilor, Neluțu Varga.

„E ziua lui Varga azi? Să-l sun acum și să-i spun la mulți ani. Îi zic că îi dau și eu un cadou la iarnă. «Tati», ce facem, «Tati»? Îți dau și eu un cadou la iarnă. Îți dau 4,5 milioane de euro pe Louis. Să vedem, poate fac cu «Tati» o înțelegere de acum. Trebuie să-l ajut pe «Tati» dacă are nevoie”, a declarat Gigi Becali, citat de .

Louis Munteanu este unul dintre cei mai bine plătiți fotbaliști ai , el având un salariu de 450.000 de euro. Dacă transferul la echipa lui Gigi Becali va fi oficializat, actualul fotbalist al CFR va deveni cel mai scump jucător cumpărat vreodată de FCSB. Latifundiarul din Pipera a plătit pentru Florinel Coman, în 2017, trei milioane de euro de la Viitorul.

Ce combinație are în cap patronul FCSB

În urmă cu câteva zile, Gigi Becali a vorbit despre posibilitatea transferării lui Daniel Bîrligea la Ajax Amsterdam. În locul atacantului, el se gândea că-l va aduce pe Louis Munteanu, de la CFR Cluj. Dacă transferul lui Bîrligea se va realiza, FCSB va încasa 15 milioane de euro, sumă din care 2,25 milioane de euro ar trebui să ajungă la CFR Cluj.

CFR Cluj a păstrat un procent de 15% dintr-un eventual transfer viitor. Gigi Becali intenționează să negocieze cu patronul ardelenilor și a precizat că Nelu Varga va primi suma datorată numai dacă Louis Munteanu va ajunge la FCSB..

„M-am gândit la combinația asta. Dacă îl dau pe Bîrligea, imediat îl iau pe Munteanu. Dacă îl dau pe 15 milioane, ia și Neluțu Varga 2 milioane de euro de pe Bîrligea. Dar eu nu îi dau banii, stau la judecată cu el ca să mi-l dea pe Louis. Nu-i dau banii până nu mi-l dă pe Louis. Dacă mi-l dă, îi dau banii și de la Bîrligea și pe Louis. Nu îi dau nici un ban de la Bîrligea până nu mi-l dă pe Louis. Așa trebuie să fie. Nu mai dau 500.000 în plus, nu mai merge. Nici nu discutăm acum, Bîrligea nu poate pleca acum. În iarnă da, putem discuta, atunci poate să plece”, spunea Gigi Becali, conform sursei citate.

Daniel Bîrligea a semnat în septembrie 2024 un contract cu FCSB, iar acordul este valabil până în 2029. Cota sa de piață a crescut cu peste 3 milioane de euro în decursul unui an petrecut la echipă. Atacantul valorează în prezent 5 milioane de euro, potrivit ultimei actualizări de pe Transfermarkt.

Ce șanse au visele lui Gigi Becali

O astfel de tranzacție pare dificilă, dat fiind că și Ajax este, la rându-i, interesată de Louis Munteanu. De altfel, la începutul anului, Nelu Varga i-a cerut lui Gigi Becali 15.000.000 de euro plus 20% din următoarea vânzare a tânărului atacant. Patronul formației din Gruia a spus clar că prețul atacantului este de 15 milioane de euro, mult peste ce poate oferi patronul grupării roș-albastre.

Golgheter al sezonului trecut din Superliga, Louis Munteanu s-a confruntat cu probleme medicale în startul actualei stagiuni. El este pregătit să evolueze în derby-ul Clujului.