Giovanni Becali a explicat, în lui Dan Capatos de la Antena Stars, ce sume de bani a pierdut la cazino de-a lungul timpului. Impresarul a răspuns provocării „Am” / „N-am” și, cu această ocazie, a făcut mai multe dezvăluiri despre el.

Ce a spus Giovanni Becali despre banii pierduți în cazinouri

Întrebat dacă a pierdut mai mult de un milion de euro la cazino, acesta a răspuns: „Doamne ferește! Am pierdut 10.000, 7.000, 9.000, 15.000, dar milioane… Dar dacă aduni așa, s-o fi făcut în atâția ani. Și în Occident, și aici. Dacă facem o socoteală, se adună. Acum nu mai (joc), de când m-am liberat n-am mai jucat nimic, nu mă interesează absolut nimic de jocuri, nici măcar o tablă cu Corleone sau cu Nețoiu. Nu mă mai interesează!”.

El a admis apoi că a fost înșelat de parteneri de afaceri sau de cineva apropiat din lumea fotbalului: „Am fost (trădat) de parteneri care mi-au fost subalterni”. De asemenea, i s-a întâmplat să dea bani cu împrumut și să nu-i mai primească înapoi.

În schimb, n-a avut niciodată ambiții politice.

„Admir niște politicieni, ca oricare, sunt prieteni cu mulți de mult timp, ne-am văzut la nunți, dar nu m-a interesat. Am fost odată la o televiziune și mi s-a spus: ”aici, dacă vii, tre’ să ții cu PNL”. Am zis: ”plec din emisiune acum!”. Am zis: ”domnule, uite care e situația: eu vorbesc ce vreau eu!”. Și atunci propunerea mea a fost ca cele două partide care erau atunci împreună, PSD și PNL, cea mai bună soluție ar fi Crin Antonescu președinte. Nu s-a realizat visul… L-aș fi votat și pe Ponta dacă se împăcau și făceau duet împreună, să facă un duet ca lumea, tineri, frumoși, deștepți!”, a comentat Giovanni Becali.

Impresarul s-a referit în context și la Gigi Becali, despre care a spus că mereu e cu fotbalul și și a avut nevoie de politică să mai anime un pic atmosfera.

Giovanni Becali a mai susținut că i s-a întâmplat să aibă probleme doar pentru că a spus ce gândește: „Sau pur și simplu s-au supărat. Că am spus niște chestii de nimic…”.

El a mai afirmat că Parisul e „orașul vieții mele”, în care „am făcut bani mulți în fiecare zi, acolo mi-am cunoscut nevasta, de acolo am cumpărat primul apartament de două camere”. Și „Napoli rămâne iubirea mea”, a mai precizat impresarul.

Cum și-a cunoscut Giovanni Becali soția

Giovanni Becali a povestit în trecut . S-a întâmplat în Paris și, inițial, a pretins că este italian, deoarece îi era rușine să-i spună femeii că e din România. Stella i-a zis că este măritată, dar el nu s-a lăsat și a ieșit cu ea într-un loc superb din capitala Franței.

„Am prins-o în metrou. Ea cunoștea Parisul cu metroul și eu îl cunoșteam cu mașina. Am oprit-o, aproape să bage tichetul, eu trebuia să sar (…) Am prins-o de mână, sunt Giovanni, sunt italian, vreau să te cunosc. (…) A venit la cafea.

S-a legat, m-am prezentat Giovanni, italian, eu stătusem vreo doi ani în Italia (…) Îmi era frică că dacă îi spun că sunt român nu mă bagă în seamă. Știa de România, dar nu așa… (…) Ne-am dat întâlnire săptămânal, vineri era, la aceeași oră, la trei după amiaza”, a povestit Giovanni Becali, la Antena Stars.

Azi, cei doi au o familie frumoasă, cu trei fiice – Pamela, Andreea și Laura.