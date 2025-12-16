Giovanni Becali a dat vești bune despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu și a dezvăluit că antrenorul are o ofertă extrem de bună din prima ligă chineză. Dacă acceptă oferta, va primi două-trei milioane pe an.

Giovanni Becali, vești despre Dan Petrescu

„Știu că e mai bine. Bine, bine, bine. A slăbit, nu cum , 30 de kilograme. A slăbit, dar e bine. Așteaptă ofertă, s-ar putea să plece în China pe o sumă mare, două-trei milioane pe an. Asta știu. Cu un băiat cu care a mai fost și pe care îl cunosc. În prima ligă. El are totuși un nume acolo, nu? Acum în iarnă, dacă nu, în vară nu mai stă. E refăcut aproape sută la sută. Acum așteaptă ocazia.

Îți dai seama (n.r. că și el și-ar dori să revină pe banca tehnică), dacă a stat pe afară, dacă la Cluj s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Tu crezi că lui îi pare bine de ce s-a întâmplat la Cluj? El mai are și niște bani de luat de la Cluj, așteaptă, nu e o problemă, că o să-i dea.

Dacă el a stat 6-7 ani acolo, tot cu întârzieri, dar până la urmă s-au dat banii, nu? Nicăieri în lume, și noi am mai avut jucători în Turcia, încolo, încoace, care au mai întârziat, imediat la prima sesizare la FIFA îți dă banii”, a spus Giovanni Becali, pentru

Dan Petrescu „s-a tratat cu vraci chinez”

Cristi Balaj, fostul președinte al CFR Cluj, a dezvăluit recent că Dan Petrescu a apelat la .

„A fost la un moment dat, da, s-a tratat cu vraci chinez, dar să știți că acel chinez este bun. Știu oameni pe care i-a vindecat.

Este spre bine, asta este important, că a făcut pași, sunt importanți pașii, a făcut și un control de curând, lucrurile au evoluat spre bine. Doar că trebuie să urmeze un tratament”, a spus Balaj, potrivit GSP.