Noi dezvăluiri despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „S-a tratat cu vraci chinez!”. Cum se simte acum

Ana Maria
08 dec. 2025, 19:00
Sursa foto: Inquam Photos / Bogdan Buda

Dan Petrescu a apelat la un vraci chinez pentru a se trata! Cristi Balaj, fostul președinte al CFR Cluj, a oferit detalii importante despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. Potrivit unor informații, antrenorul ar fi slăbit 30 kg din cauza bolii care îl chinuie.

Cum este starea de sănătate a lui Dan Petrescu

Balaj a mărturist că ține legătura cu Petrescu. El a povestit că antrenorul se află sub tratament.

„Da, am mai ținut legătura cu Dan Petrescu. Vorbesc cu el, am ieșit cu el la masă, este în Cluj. Face un tratament, e spre bine, asta este important. Stă la hotel în Cluj, și eu m-am atașat de mulți oameni de acolo. Face tratamentul acolo, de asta nu a venit la București.

Mergeam, îl duceam la tratament, îl aduceam, ieșeam cu el la masă, mergeam cu el la plimbare în parc, i-am adus bicicletă. A renunțat la bicicletă. A venit mama mea, i-a făcut salata de boeuf, săracul, nu a mâncat-o și mi-a zis că, nici nu i-am spus mamei, o să afle acum, nu s-a simțit bine în ziua aia și nu a mai mâncat-o.

Sau două zile la rând nu s-a simțit bine și nu a mâncat salata de la mama. Dar îi promit că o să îi mai facă și o să îi mai trimită”, a povestit Balaj.

Dan Petrescu a apelat la un vraci chinez. Ce tratamente a urmat antrenorul

Fostul președinte al CFR Cluj a dezvăluit și faptul că Dan Petrescu a apelat la un tratament mai neobișnuit:

„A fost la un moment dat, da, s-a tratat cu vraci chinez, dar să știți că acel chinez este bun. Știu oameni pe care i-a vindecat.

Este spre bine, asta este important, că a făcut pași, sunt importanți pașii, a făcut și un control de curând, lucrurile au evoluat spre bine. Doar că trebuie să urmeze un tratament”, a adăugat Balaj, potrivit gsp.ro.

Care este averea lui Dan Petrescu și cum și-a investit banii

Dan Petrescu a acumulat o avere estimată la 31 de milioane de euro, investind preponderent în domeniul imobiliar, atât în România, cât și în străinătate. De-a lungul carierei sale, a achiziționat o casă de vacanță în Oliva Nova (Spania), un apartament de lux în Anglia și o vilă în zona de nord a Bucureștiului.

Recent, „Bursucul” a cumpărat mai multe apartamente de lux în zona Pipera. Potrivit as.ro, el se află foarte aproape de Gică Hagi, care are o avere estimată la 34 de milioane de euro.

