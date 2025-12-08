B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Anunț îngrijorător despre Dan Petrescu! A slăbit 30 de kg din cauza bolii. Ce decizie a luat familia antrenorului

Anunț îngrijorător despre Dan Petrescu! A slăbit 30 de kg din cauza bolii. Ce decizie a luat familia antrenorului

Ana Maria
08 dec. 2025, 14:35
Anunț îngrijorător despre Dan Petrescu! A slăbit 30 de kg din cauza bolii. Ce decizie a luat familia antrenorului
Foto: Hepta.ro / Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. Ce l-a determinat pe Dan Petrescu să demisioneze de la CFR Cluj
  2. Ce spun apropiații despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu
  3. Cu ce probleme se mai confruntă Dan Petrescu

Noi detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. În ultimele luni au apărut tot mai multe informații care au creat o adevărată stare de neliniște. Fostul tehnician al celor de la CFR Cluj s-a retras discret din viața publică, iar absența sa a alimentat numeroase întrebări în lumea fotbalului românesc. 

Ce l-a determinat pe Dan Petrescu să demisioneze de la CFR Cluj

În luna octombrie, Dan Petrescu a făcut un pas în spate și și-a prezentat demisia de la CFR Cluj. Decizia a venit într-un moment delicat, în contextul în care tehnicianul nu mai apăruse public de mai mult timp. Surse din anturajul său susțin că problemele medicale ar fi fost principalul motiv al retragerii temporare.

Persoane care l-au întâlnit recent spun că transformarea fizică este vizibilă, iar Dan Petrescu ar fi slăbit considerabil, ajungând de nerecunoscut pentru cei care îl știau. Cei care l-au văzut recent susțin că ar fi slăbit 30 de kilograme din cauza bolii.

Ce spun apropiații despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu

Cristian Balaj, fost președinte al CFR Cluj, a confirmat că fetele antrenorului au venit de urgență în România pentru a-i fi alături.

„Este spre bine…Dan face pași spre însănătoșire, starea lui evoluează în bine. Își dorește să revină la antrenamente, este la curent cu tot ce se întâmplă pe teren. Fetele lui au venit în țară și i-au fost alături”, a precizat Cristian Blaj, potrivit Cancan.

Balaj nu a oferit, însă, detalii despre afecțiunea cu care Dan Petrescu se confruntă.

Cu ce probleme se mai confruntă Dan Petrescu

Surse apropiate susțin că una dintre cele mai mari dificultăți cu care se confruntă Dan Petrescu este legată de cheltuielile ridicate necesare tratamentului pe care îl urmează. Recuperarea ar presupune costuri importante, ce pun o presiune suplimentară asupra fostului antrenor.

În acest context, Dan Petrescu a decis să acționeze în instanță clubul Rapid, solicitând suma de 120.000 de euro, bani pe care ar urma să îi folosească pentru procesul său de recuperare.

De asemenea, atât Dan Petrescu, cât și CFR Cluj au deschis un proces împotriva echipei din Giulești, pe fondul unei dispute apărute în urma transferului jucătorului Kader Keita.

Conform informațiilor din presa sportivă, conflictul ar fi pornit de la acest transfer, după ce Rapid ar fi trebuit să achite suma respectivă, care urma să ajungă direct la Dan Petrescu. Cum plata nu a fost efectuată la termen, antrenorul a decis, alături de clubul clujean, să apeleze la instanță pentru a-și recupera drepturile financiare.

Din informațiile existente, evoluția pare să fie una încurajatoare. Deși nu există un termen clar privind o eventuală revenire, apropiații vorbesc despre pași mici, dar siguri, spre recuperare. Dorința de a reveni pe banca tehnică rămâne, însă, prezentă.

Tags:
Citește și...
Terenuri de baschet inedite, amplasate în diverse locații din lume
Sport
Terenuri de baschet inedite, amplasate în diverse locații din lume
„L-am sechestrat la mine în casă”. Giovanni Becali, poveste fabuloasă cu Adrian Mutu
Sport
„L-am sechestrat la mine în casă”. Giovanni Becali, poveste fabuloasă cu Adrian Mutu
Prețuri scandaloase la hotelul Simonei Halep din Brașov. Ce artiști vor cânta acolo de Revelion
Sport
Prețuri scandaloase la hotelul Simonei Halep din Brașov. Ce artiști vor cânta acolo de Revelion
Florentin Petre a dezvăluit câți bani a primit de la Gigi Becali pentru tratamentul care i-a salvat viața: „Mereu când merg la biserică îi mulțumesc”
Sport
Florentin Petre a dezvăluit câți bani a primit de la Gigi Becali pentru tratamentul care i-a salvat viața: „Mereu când merg la biserică îi mulțumesc”
„Mi se sfâșie sufletul”. Cornel Dinu, în mare dificultate. Ce a dezvăluit Constantin ”Tică” Dănilescu, bunul său prieten
Sport
„Mi se sfâșie sufletul”. Cornel Dinu, în mare dificultate. Ce a dezvăluit Constantin ”Tică” Dănilescu, bunul său prieten
Sorana Cîrstea și-a anunțat retragerea după o carieră de 20 de ani: „Abia aștept să-mi văd toţi fanii, prietenii şi cei dragi lângă teren pentru un ultim dans în jurul lumii” (FOTO)
Sport
Sorana Cîrstea și-a anunțat retragerea după o carieră de 20 de ani: „Abia aștept să-mi văd toţi fanii, prietenii şi cei dragi lângă teren pentru un ultim dans în jurul lumii” (FOTO)
Tragerea la sorți pentru Cupa Mondială. Posibilele adversare pentru echipa României
Sport
Tragerea la sorți pentru Cupa Mondială. Posibilele adversare pentru echipa României
Obligații noi pentru sălile de sport și instructorii de fitness. Guvernul impune o nouă condiție pentru funcționare
Sport
Obligații noi pentru sălile de sport și instructorii de fitness. Guvernul impune o nouă condiție pentru funcționare
MLS Cup 2025 – O finală de vis, cu Messi/Miami si Thomas Müller/Vancouver
Sport
MLS Cup 2025 – O finală de vis, cu Messi/Miami si Thomas Müller/Vancouver
Apel la Nicușor Dan să nu promulge legea care impune cote de cetățenie în sport. Petiția a fost inițiată de Ionuț Stroe și semnată de importanți finanțatori și președinți de cluburi (VIDEO)
Sport
Apel la Nicușor Dan să nu promulge legea care impune cote de cetățenie în sport. Petiția a fost inițiată de Ionuț Stroe și semnată de importanți finanțatori și președinți de cluburi (VIDEO)
Ultima oră
14:44 - PSD, deranjat de victoria lui Ciprian Ciucu. „De fapt, PSD a câștigat”. Ce spune un important lider despre continuarea Coaliției
14:30 - Armata germană își completează stocurile de muniții pentru tancuri. Comandă de milioane de euro de la Rheinmetall
14:07 - Acces restricționat la Aeroportul Henri Coandă din Otopeni. Cum afectează lucrările la metrou accesul spre terminalul Plecări (FOTO)
13:58 - CFR Călători anunță schimbări: rute directe noi și garnituri modernizate
13:55 - Tragedie românească în Tenerife. Un val ucigaș a făcut trei victime
13:41 - Ce se întâmplă cu pisica Jessy? Ce spune Ciprian Ciucu despre pisica Primăriei Sectorului 6? (VIDEO)
13:22 - Lucrările la rețeaua de termoficare lasă bucureștenii în frig. 1.200 de blocuri rămân fără agent termic
13:17 - Topul țărilor europene cu cele mai scumpe băuturi alcoolice. Pe ce loc se află România și ce determină diferența de preț
13:16 - Violențe la Atena, în timpul marșului de comemorare a lui Alexandros Grigoropoulos. Despre ce este vorba
12:53 - Ciprian Ciucu se pregătește să plece la Primăria Capitalei. Pe mâna cui lasă Sectorul 6 (VIDEO)