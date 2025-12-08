Noi detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. În ultimele luni au apărut tot mai multe informații care au creat o adevărată stare de neliniște. Fostul tehnician al celor de la CFR Cluj s-a retras discret din viața publică, iar absența sa a alimentat numeroase întrebări în lumea fotbalului românesc.

Ce l-a determinat pe Dan Petrescu să demisioneze de la CFR Cluj

În luna octombrie, Dan Petrescu a făcut un pas în spate și și-a prezentat demisia de la CFR Cluj. Decizia a venit într-un moment delicat, în contextul în care tehnicianul nu mai apăruse public de mai mult timp. Surse din anturajul său susțin că problemele medicale ar fi fost principalul motiv al retragerii temporare.

Persoane care l-au întâlnit recent spun că transformarea fizică este vizibilă, iar Dan Petrescu ar fi slăbit considerabil, ajungând de nerecunoscut pentru cei care îl știau. Cei care l-au văzut recent susțin că ar fi slăbit 30 de kilograme din cauza bolii.

Ce spun apropiații despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu

, fost președinte al CFR Cluj, a confirmat că fetele antrenorului au venit de urgență în România pentru a-i fi alături.

„Este spre bine…Dan face pași spre însănătoșire, starea lui evoluează în bine. Își dorește să revină la antrenamente, este la curent cu tot ce se întâmplă pe teren. Fetele lui au venit în țară și i-au fost alături”, a precizat Cristian Blaj, potrivit .

Balaj nu a oferit, însă, detalii despre afecțiunea cu care Dan Petrescu se confruntă.

Cu ce probleme se mai confruntă Dan Petrescu

Surse apropiate susțin că una dintre cele mai mari dificultăți cu care se confruntă Dan Petrescu este legată de cheltuielile ridicate necesare tratamentului pe care îl urmează. Recuperarea ar presupune costuri importante, ce pun o presiune suplimentară asupra fostului antrenor.

În acest context, Dan Petrescu a decis să acționeze în instanță clubul Rapid, solicitând suma de 120.000 de euro, bani pe care ar urma să îi folosească pentru procesul său de recuperare.

De asemenea, atât Dan Petrescu, cât și CFR Cluj au deschis un proces împotriva echipei din Giulești, pe fondul unei dispute apărute în urma transferului jucătorului Kader Keita.

Conform informațiilor din presa sportivă, conflictul ar fi pornit de la acest transfer, după ce Rapid ar fi trebuit să achite suma respectivă, care urma să ajungă direct la Dan Petrescu. Cum plata nu a fost efectuată la termen, antrenorul a decis, alături de clubul clujean, să apeleze la instanță pentru a-și recupera drepturile financiare.

Din informațiile existente, evoluția pare să fie una încurajatoare. Deși nu există un termen clar privind o eventuală revenire, apropiații vorbesc despre pași mici, dar siguri, spre recuperare. Dorința de a reveni pe banca tehnică rămâne, însă, prezentă.