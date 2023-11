Grupa României la EURO 2024, după „tragerea” realizată de The Sun. Unde ne-a așezat simularea GSP

România și își va afla grupa pe 2 decembrie, dar diverse publicații de pe glob au realizat deja simulări ale tragerii la sorți.

Este și cazul englezilor de la , care ne-au așezat în ceea ce au descris drept „o grupă de vis” pentru Franța.

În simularea realizată de jurnaliștii britanici, România este în Grupa C, cu Franța, Slovenia și câștigătoarea barajului de Liga Națiunilor de pe ruta C (câștigătoarea finalei generate de semifinalele Georgia vs Luxemburg și Grecia vs Kazahstan).

Interesant este că România a înfruntat Franța la fiecare din ultimele două ediții la care a participat. În 2008, generația lui Adi Mutu reușea un 0-0 împotriva „cocoșilor”, iar în 2016 reușeau să ne învingă cu 2-1 într-o partidă marcată de gafa lui Ciprian Tătărușanu și de execuția providențială a lui Payet.

În Grupa C am picat și în simularea realizată de , doar că în acest caz suntem alături de Portugalia lui Ronaldo, de Cehia și de Elveția, echipă pe care în finalul preliminariilor.

Grupa României la EURO 2024, în simularea realizată de The Sun

Grupa A : Germania, Danemarca, Cehia, câștigătoare baraj A

: Germania, Danemarca, Cehia, câștigătoare baraj A Grupa B : Spania, Albania, Slovacia, Serbia

: Spania, Albania, Slovacia, Serbia Grupa C : Franța, România, Slovenia, câștigătoare baraj C

: Franța, România, Slovenia, câștigătoare baraj C Grupa D : Anglia, Turcia, Scoția, Italia

: Anglia, Turcia, Scoția, Italia Grupa E : Belgia, Ungaria, Croația, Elveția

: Belgia, Ungaria, Croația, Elveția Grupa F: Portugalia, Austria, Olanda, câștigătoare baraj B

„Tragerea la sorți” făcută de GSP