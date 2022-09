Halep, din nou cu zâmbetul pe buze / Ce a postat tenismena luni dimineața

Simona Halep a traversat o perioadă mai grea în ultimele săptămâni. După eliminarea prematură de la US Open, încă din primul tur, jucătoarea originară din Constanța a anunțat că divorțează de Toni Iuruc, cel care îi fusese soț în ultimul an, iar la câteva zile , acolo unde a suferit o intervenție chirurgicală la nas.

Acum, Halep pare să își revină, iar zâmbetul său este indicatorul care îi liniștește pe fani după evenimentele din ultimele zile, atunci când tenis în anul 2022.

Simona Halep, din nou cu zâmbetul pe buze

Simona Halep pare să treacă cu brio peste toate evenimentele mai puțin plăcute din ultima perioadă, recăpătându-și ușor și zâmbetul. Aceasta și-a făcut o fotografie pe care a încărcat-o în secțiunea InstaStory încă de la primele ore ale dimineții, anunțând că starea sa este una foarte bună.

„Mereu avem un motiv să zâmbim. Bună dimineața, zi de luni”, a scris Halep, luni dimineața, pe Instagram.

Simona Halep, an încheiat

Imediat după intervenția chirurgicală pe care a suferit-o a nas, Simona Halep, numărul 9 WTA, a anunțat că nu va mai reveni pe terenul de tenis în acest an. Întoarcerea sa este programată pentru 2023, atunci când a declarat că are mai multe obiective de îndeplinit.

„Nu ştiu cât de lungă va fi perioada de recuperare, în acest moment nu mă gândesc la nimic altceva în afară de recuperare. Ceea ce este cert este că nu voi mai putea juca în acest an la niciun turneu. Sezonul 2022 este încheiat pentru mine. 2022, ai fost un an interesant, plin de evenimente. Ne vedem pe teren, 2023. Încă simt că mai am multe de dat pe terenul de tenis şi mai am obiective de îndepinit”, a scris Simona Halep săptămâna trecută.