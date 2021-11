Horia Tecău se retrage din circuitul ATP! A ieşit din „scenă” cu o victorie

Horia Tecău și Kewin Krawietz au obținut prima victorie la Turneul Campionilor de la Torino, joi, după ce au trecut de cuplul spaniolo-argentinian Marcel Granollers-Pujol / Horacio Zeballos, scor 6-3, 6-7 (1), 10-6.

Astfel, tenismenul român și-a încheiat cariera în circuitul masculin cu o victorie. După meci, Tecău a recunoscut că se retrage din tens. A spus că este momentul să se bucure de viață „într-un mod diferit”.

Mesaj de „Adio” jocului te tenis

Într-o carieră de 18 ani, Horia Tecău a cucerit 38 de trofee la dublu, disputând alte 24 de finale. Dintre trofeele sale cele mai prețioase sunt cele două de Mare Șlem cucerite la Wimbledon în 2015 și la US Open în 2017, ambele alături de Jean-Julien Rojer, dar și cupa de la Turneul Campionilor din 2015.

„O mulţime de emoţii am acum. Sunt recunoscător. Pentru călătorie, pentru ceea ce am trăit şi oamenii pe care i-am întâlnit pe parcurs. Sportul a fost locul meu de joacă, clasa mea, m-a învăţat să visez, să cred şi să dezvolt abilităţi de viaţă în acest proces.

Energia terenului de tenis şi a fanilor tenisului m-au răsplătit enorm şi voi păstra acest sentiment cu mine pentru totdeauna. Acum, este timpul să ne bucurăm de viaţă într-un mod diferit şi să transformăm toată această energie într-o nouă formă”, a scris Horia Tecău pe Facebook.

De ce se retrage la 36 de ani

Într-o eră în care jucătorii de tenis aleg să evolueze până la 40 de ani, românul a explicat de ce renunţă acum la sportul de performanţă. „Pentru fiecare vine un moment de acest gen. Suntem diferiți, unii dintre noi au început la o vârstă fragedă cu dublul, incluzându-mă aici și pe mine, de la 23 de ani. Am fost norocos pentru că nu m-am accidentat, am jucat multe meciuri, am avut succes. Abordarea mea a fost să dau tot, iar la antrenamente am fost mereu sută la sută.

Mă apropii de 37 și se simte, corpul sigur o simte, am tot felul de inflamații, dar nu acesta este motivul pentru că mai pot juca la un nivel bun. Pot să fac tratamente și să mai joc, dar am simțit că e momentul să mă bucur de viață într-un alt mod„, a mai declarat Horia Tecău.