Ilie Năstase îl face praf pe Patrick Mouratoglou, antrenorul Simonei Halep: „Stă parcă-i statuie. Își pune ochelarii de soare și vrea doar să fie văzut la televizor”

Simona Halep (7 WTA) surprinzător în primul tur de la US Open, în fața cvasinecunoscutei Daria Snigur (124 WTA, Ucraina). În acest context, Ilie Năstase a ținut să critice atitudinea lui Patrick Mouratoglou, antrenorul lui Halep, pe care l-a acuzat că mai mult vânează celebritatea . Năstase a mai spus de Mouratoglou că nu-l cunoaște ca jucător, iar ca antrenor n-a demonstrat nimic.

Ilie Năstase, critici în lanț la adresa lui Patrick Mouratoglou

„Eu, de băiatul ăsta, de antrenor, nu am auzit ca jucător. Cred că nu a jucat nici la turnee satelit. Înțelegi? Poate că este un antrenor bun, nu știu, dar la tenis nu cred că se pricepe, după mine. Am văzut că el îi critică pe Nadal, că nu știu cum nu dă, pe Federer, că nu știu ce naiba face. El ce știe să dea? Că văd că îi critică pe toți?

Nu ai văzut ce față are, cum stă acolo, în lojă, zici că este statuie. În loc să sufere alături de ea, el își pune ochelarii de soare și vrea doar să fie văzut la televizor. Nu vezi că vrea să fie mai mare vedetă decât a fost vreodată în viața lui?

De ce nu ia o jucătoare care nu este cunoscută să o ducă în top? Să vedem dacă poate. El ia doar dintre jucătoarele bune… Și eu pot să o antrenez pe Serena, nu este foarte dificil când este o sportivă foarte valoroasă. Este ușor! Ai văzut să ia vreuna care este pe locul 100 WTA sau 200 WTA să o ducă sus? Eu nu am auzit!”, a spus Ilie Năstase, potrivi

Cum a explicat Halep eșecul de la US Open

După meci, Halep a lăudat jocul adversarei sale și că nu a putut găsi soluții.

„Aș putea să mai spun că nu am găsit soluții pentru meciul de astăzi și îmi pare rău că am pierdut, bineînțeles, dar adversara mea a jucat foarte bine astăzi și cred că a meritat să câștige pentru că pe final am făcut și niște greșeli destul de ușoare. (…)

Are un tenis destul de ciudățel, dar destul de bun, pune presiune și lovește mingea din orice poziție, dă foarte bine. Totul m-a surprins și, din păcate, nu am reușit să găsesc soluții astăzi. Îmi pare rău, dar asta este viața și ăsta e sportul, mergem înainte”, a declarat Simona Halep, potrivit

La finalul partidei, ucraineanca Daria Snigur și a dedicat victoria țării sale.