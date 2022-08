Explicațiile Simonei Halep, după înfrângerea neașteptată din primul tur de la US Open: „Are un tenis destul de ciudățel”

Simona Halep (30 de ani, 7 WTA) de la US Open, fiind învinsă de (20 de ani, 125 WTA), scor 2-6, 6-0, 4-6.

Aflată la primul meci pe tabloul principal al unui turneu de Grand Slam, Daria Snigur a produs șocul încă de la debutul turneului, iar la finalul confruntării Halep a avut numai cuvinte de laudă la adresa sa, recunoscând că nu a găsit soluții pentru a o opri din drumul spre un succes nesperat.

Halep a oferit explicații despre înfrângerea venită încă din primul tur al competiției, despre numeroasele erori pe care le-a comis, dar și despre jocul adversarei sale, pe care l-a descris ca fiind „ciudățel”.

Halep, prima reacție după eliminarea de la US Open

„Consider că a jucat un tenis extraordinar, a făcut un meci foarte bun. Am jucat un pic sub presiune pentru că a avut niște mingi foarte precise, foarte aproape de linie, foarte apăsate… Nu prea a sărit mingea și a jucat destul de iute.

Aș putea să mai spun că nu am găsit soluții pentru meciul de astăzi și îmi pare rău că am pierdut, bineînțeles, dar adversara mea a jucat foarte bine astăzi și cred că a meritat să câștige pentru că pe final am făcut și niște greșeli destul de ușoare. Puteam să revin, nu se știa ce se putea întâmpla, dar nu am găsit soluția potrivită astăzi.

E o jucătoare foarte talentată, jocul ei mi-a pus cele mai mari probleme. Dă niște lovituri pe care nu prea le-am așteptat, nu am mai jucat niciodată împotriva ei. Are un tenis destul de ciudățel, dar destul de bun, pune presiune și lovește mingea din orice poziție, dă foarte bine.

Totul m-a surprins și, din păcate, nu am reușit să găsesc soluții astăzi. Îmi pare rău, dar asta este viața și ăsta e sportul, mergem înainte.

Habar n-am ce urmează, o să văd, o să vorbesc cu antrenorul meu. Vreau doar să mă odihnesc și să mă liniștesc după meciul ăsta. Nu e o înfrângere ușoară, dar nu am ce să fac, nu mai pot să schimb nimic. Privesc înainte și o să încerc să mă motivez să fiu mai bună la următoarele meciuri”, a declarat Simona Halep, pentru .