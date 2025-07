În pragul falimentului? Rică Răducanu spune că aproape nimeni nu-i mai calcă pragul restaurantului din Neptun: „În viața mea nu a fost așa”

Rică Răducanu (79 de ani) și-a reluat activitatea pe litoralul românesc. Fostul mare portar al Rapidului deține un restaurant în stațiunea Neptun, dar se plânge că afacerea-i merge tot mai prost de la an la an. Iar acum pare mai rău ca niciodată, deși Rică Răducanu spune că are prețuri mai bune decât concurența.

Rică Răducanu, despre afacerea sa

„Nu știu să spun cum mă simt. În viața mea nu a fost așa. Eu sunt învățat cu lume multă, ca pe stadioane. Înainte ce era la noi aici… mai trece lumea și îi chem. Haideți să încercați ceva, să mâncați la noi. . Dacă vedeți cinci inși care trec pe aici… Nu știu ce se întâmplă cu ai mei.. cu țara noastră!”, a spus Rică Răducanu, potrivit

El a mai susținut că nici măcar mai mici nu-i atrag pe turiști: „Noi n-am mărit prețurile cum au făcut alții. Ba chiar sunt sub nivelul pieței. Dar tot nu vine nimeni”.

Ce prețuri sunt la restaurantul lui Rică Răducanu

La terasa lui Rică Răducanu, un mic costă 5 lei, ca în Piața Obor, ciorba de burtă este la prețul de 25 de lei, anul trecut era 22 de lei. Ciorba de pește costă 24 de lei. Iar pomana porcului, cu carne și mămăliguță costă 35 de lei.

Rică Răducanu că puținii turiști care mai vin nu prea mai lasă bacșiș: „Mai vin turiștii, vreo 2-3, pe la orele prânzului, mănâncă o ciorbă, fac o poză cu mine, și pleacă. De bacșiș, ce să mai vorbim, este istorie, nu mai e ca odinioară. Doar barosanii mai lasă câte ceva. Acum toți au banii drămuiți, mulți mănâncă din traistă, își cumpără mâncare de la alimentara, își fac câte un sendviș”.