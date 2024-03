Ion Țiriac, declarații despre cazul de dopaj al Simonei Halep: „Este inadmisibil, intolerabil, imoral”

a fost depistată pozitiv cu Roxadustat la US Open 2022. Pe 12 septembrie 2023, sportiva româncă a primit verdictul din partea tribunalului Sports Resolutions: cea mai drastică pedeapsă posibilă, o suspendare de 4 ani din tenis și din orice activitate legată de acest sport.

Halep a făcut apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne (TAS) și va fi audiată în luna februarie 2024.

Într-una din rarele sale luări de poziție în legătură cu cazul de dopaj al Simonei Halep, afirmă foarte răspicat faptul că sportiva din România a fost extrem de dezavantajată de instituțiile care au instrumentat dosarul.

Ion Țiriac: Simona Halep a fost dezavantajată de la A la Z

„Simona Halep a fost dezavantajată de la A la Z. Am spus-o şi o repet: este inadmisibil, intolerabil, imoral, ce vreţi dumneavoastră, să o ţii atât de timp şi după aia să mai inventezi după 6-7 luni paşaportul de sănătate. De ce nu ai spus după o săptămână? A tolerat-o să joace.

Uitaţi-vă puţin la alţi sportivi. Alte sportive, care au avut cel puţin 10 exonerări de substanţe care erau pozitive, dar din cauza tratamentului de la picioruş, de la păr sau din altă parte puteau să le ia. Ştim unde suntem”, a declarat Ion Țiriac, conform .

Țiriac a evidențiat că nu se pot crea mari așteptări în legătură cu decizia ce urmează să fie dată de TAS anul viitor, pentru că, din propria experiență, această instituție este imprevizibilă, și a readus aminte de cazul Andreei Răducan, gimnasta care a ratat aurul la proba de individual compus de la Jocurile Olimpice de la Sidney, di anul 2000, după ce a luat o pastilă de Nurofen pentru răceală.

Ion Țiriac: Ăsta e TAS-ul, nu ştii ce să aştepţi de la ei

„Am fost în faţa TAS-ului şi am demonstrat că proba Andreei a fost manipulată. Eu n-aş vrea să comentez TAS-ul. Dumneavoastră sunteţi prea tineri. În anul 2000 eu am fost în faţa TAS-ului. V-am demonstrat şi dumneavoastră, le-am demonstrat şi dumnealor că proba Andreei a fost manipulată. Şi a recunoscut toată lumea. Când trimiţi 65 de ml la laborator şi vin înapoi 100 de ml, n-ai ce să spui şi e terminată.

Şi totuşi TAS-ul a hotărât să facă pe Solomon. Îţi iau medalia, tot unei românce i-a dat-o, că luasem aur, argint şi bronz, dar poţi concura. Bineînţeles că nu a mai concurat, dar ăsta e TAS-ul, nu ştii ce să aştepţi de la ei”, a mai spus omul de afaceri.

Soluția câștigătoare la TAS în viziunea lui Ion Țiriac costă 5 milioane de dolari

În precedenta sa intervenție pe această temă, din urmă cu o lună şi jumătate, Ion Ţiriac spunea că există o soluție pentru ca Halep să poată spera să revină rapud în circuitul tenisului feminin mondial, dar accentua faptul că e una costisitoare. vorbea de asemenea despre situaţia în care se află Simona Halep. Miliardarul susţinea că a vorbit cu dubla câştigătoare de Grand Slam, căreia i-a transmis că ar avea nevoie de 5 milioane de dolari pentru a spera la revenirea rapidă în circuit.

Tot atunci, omul de afaceri susținea că Simona Halep e aproape de a comite greşeala de a se prezenta la TAS cu nişte avocaţi din Los Angeles de care el nu a auzit.

„Există oameni care te pot apăra la treaba asta. Eu i-am spus domnişoarei Halep. După părerea mea, dacă nu are cinci milioane de dolari pe masă mâine dimineaţă, pentru unul sau doi avocaţi calumea, care să dea pentru 100 de milioane.

Se duce la TAS, ce speranţe, nu ştiu. Cu cine se duce? Am înţeles că se duce cu nişte avocaţi din Los Angeles, nu am auzit de ei, nu îi cunosc. Îi urez din tot sufletul numai bine şi succes.

Acum se duce la TAS. Ştiţi ce e TAS-ul? În anul 2000 erau alţii. TAS-ul sparge toate regulile. Mi-a spus preşedinta de la TAS: `Domnule Ţiriac, nu puteţi vorbi aici, aveţi cel puţin cinci avocaţi`.

Am 55 de avocaţi şi am vorbit tot timpul. Ia să te uiţi la document. E ora 4. În legea ta, la ora 5 îmi dai un verdict. La ora 8 seara, TAS-ul vine înapoi şi zice `mâine la 3`, încalcă legea. Ce face? Ia medalia şi o dau unei românce, dar ea are voie să concureze”, a spus Ţiriac.