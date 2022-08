Ion Ţiriac susține că are „undeva între 350-400 de mașini”. Care este cea mai valoroasă

Ion Țiriac are o avere impresionantă, de 1,4 miliarde de dolari. Pe lângă pasiunea sa pentru mașini, și spune că are vreo 400, fostul tenismen mai are „un singur lux” pe care și-l permite: avioanele.

Ion Țiriac, despre pasiunea sa pentru avioane

Țiriac își pilotează avioanele pentru a se deplasa acolo unde are diferite întâlniri de afaceri. Încă din anul 1997 are propria companie aviatică și e pilot cu acte.

„Vorbind de avioane, e singurul lux pe care mi-l permit în lumea şi fără de care n-aș putea să fiu astăzi în Italia, poimâine în Germania, pe urmă mă duc în Spania. Ăsta e singurul lux. Cu bicicleta nu pot să mă duc, trotinete cu motor nu erau pe vremea mea, așa că nici cu aia nu știu cum să umblu.

Am încercat să zbor cu doi-trei odată și imposibil, vă spun. Şi, atunci, am avioane care nu sunt ale mele, sunt ale companiei. Dar eu în general zbor cu ăsta mai mare, că îmi place mai mult. Am unul care e numai pentru Africa, care este extraordinar, ca aterizează pe orice, pe terenul de fotbal, unde vrei”, a declarat fostul tenismen, potrivit

Ion Țiriac are o pasiune și pentru mașini

Fostul tenismen are și o colecție impresionantă de mașini.

Întrebat câte automobile are și care e cel mai valoros, acesta a răspuns: „Cred că sunt undeva între 350-400 de mașini. Cea mai valoroasă probabil că este totuși acest Rolls-Royce Phantom IV, care a câştigat cel mai mare concurs de mașini clasice de epocă în Statele Unite”.