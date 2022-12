Iordănescu primește o nouă veste rea. Pierde încă un fotbalist, decis să joace pentru altă națională

Selecționerul României, Edi Iordănescu, primește încă o veste rea din Italia, acolo unde un fotbalist român este decis să nu onoreze convocările la prima reprezentativă și să rămână să joace în țara în care evoluează și la echipa de club.

Andrei Coubiș, fundaș central de 19 ani, legitimat la AC Milan, este hotărât să evolueze pentru naționala Italiei, pe care o alege în fața României.

Edi Iordănescu mai pierde un jucător care vrea să evolueze pentru Italia

Căpitan la echipa de tineret a milanezilor, Coubiș are meciuri la reprezentativele de tineret ale României, la naționalele sub 19, 20 și 21 de ani, dar atâta timp cât nu va debuta la prima reprezentativă rămâne eligibil pentru o altă națională de seniori. Italia se pare că este țara pe care vrea să o reprezinte acesta mai departe, întrucât are și dublă cetățenie.

Potrivit informațiilor venite din presa din Italia, Andrei Coubiș pare decis să nu joace la prima echipă a României și în viitor să evolueze pentru Italia.

„Atât de promițător încât este dorit de două naționale. Andrei Coubiș este căpitanul echipei Primavera a Milanului, are 19 ani, conduce apărarea și poate alege între două echipe naționale, Italia și România. Părinții săi sunt din București, dar el s-a născut și a crescut la Milano.

După câteva prezențe la Under 19 și Under 20, jucătorul a mers direct la Federația Italiană pentru a vorbi despre viitorul său la Squadra Azzurra. Edward Iordănescu, selecționerul României, s-a resemnat”, au scris jurnaliștii de la

Daniel Boloca, și el tot cu gândul la Italia

Înainte de Crăciun, România l-a pierdut și pe Daniel Boloca, alt fotbalist cu dublă cetățenie.

Acesta a decis așteptarea unei eventuale solicitări din partea naționalei Italiei în urma unei dezamăgiri venite din partea lui Edward Iordănescu. Fotbalistul a fost profund întristat, întrucât a fost folosit doar 6 minute în amicalul cu Slovenia.

„A venit dezamăgit de la ultima acțiune alături de naționala României, din noiembrie. A fost folosit doar pe final, în primul joc, iar apoi, cu Moldova, a fost uitat pe bancă. I-am spus și eu că decât așa, mai bine lipsă!

Era și el decis să nu mai vină să joace pentru România. Ar fi vrut să joace și el măcar o jumătate de oră, ca să arate ce poate. Zicea că mai bine nu-l băga deloc. Chiar dacă nu-l chema Mancini acum, la acest trial, tot nu mai venea să joace pentru România! Așa că așteaptă să fie convocat de Italia”, a spus Ioan Boloca, tatăl fotbalistului, pentru .