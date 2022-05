Irina Begu, singura româncă în optimi la Roland Garros 2022. Tenismena și-a egalat cea mai bună performanță din carieră

Irina Begu (locul 63 WTA) ale turneului de la Roland Garros, după ce a învins-o pe franțuzoaica Leolia Jeanjean (227 WTA), scor 6-1, 6-4.

Irina Begu, singura româncă din optimile la Roland Garros 2022

Irina Begu a obţinut victoria după o oră şi 25 de minute. Optimile de finală reprezintă a româncei la turneele de Mare Şlem, având încă o prezenţă în această fază în 2015, la Australian Open, potrivit Digi24.

Pentru calificarea în optimile Openului Franței, românca și-a asigurat 189.000 de euro și 240 de puncte în clasamentul WTA.

Irina Begu s-a temut de un public ostil pe arena „Suzanne Lenglen”, din două motive. Jeanjean este franțuzoaică, iar în turul precedent, sportiva din România a fost protagonista unui incident, o rachetă ajunsă în tribune.

„Am fost agresivă, apoi. Nu e ușor niciodată, tribună a susținut-o. În final am tremurat puțin, dar sunt fericită că am putut închide partida. Am văzut toate meciurile ei, știam la ce să mă aștept. În primul game i-am luat ritmul, am avut o tactică bine stabilită de la început”, a declarat Irina Begu.

Cu punctele acumulate, românca ajunge la un total de 1.248 și își consolidează poziția între .

Irina Begu este singura româncă rămasă în competiția pariziană, la simplu. Au fost eliminate Simona Halep, Sorana Cîrstea, Ana Bogdan, Gabriela Ruse, Irina Bara și Mihaela Buzărnescu.

Irina Begu, moment stânjenitor la Roland Garros

Irina Begu a învins-o în trei seturi pe Ekaterina Alexandrova și s-a calificat în turul III de la Roland Garros, însă partida a fost marcată de .

Enervată de desfășurarea evenimentelor din teren, românca a izbit racheta de suprafața de joc, iar racheta a ricoșat într-un copil din tribune, meciul fiind întrerupt pentru câteva minute.

Vizibil afectată de ceea ce s-a întâmplat, la finalul meciului Irina Begu a mers direct la copilul respectiv, iar părinții tânărului au asigurat-o că acesta nu a pățit nimic. Numărul 63 mondial a făcut și o fotografie cu micuțul suporter.

„A fost un moment stânjenitor pentru mine. Mă simt extrem de prost, iubesc copiii extrem de mult, iar faptul că s-a întâmplat să lovesc un copil mă doare foarte mult. A fost și încă este un moment dificil”, a spus tenismena, citată de .