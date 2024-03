„Iubim să vedem asta”. Reacția organizatorilor Miami Open când au văzut-o pe Simona Halep la antrenament (VIDEO)

Simona Halep se pregătește să participe la Miami Open, primul său turneu după victoria obținută la TAS, și au apărut imagini de la antrenamentul fostului lider WTA pe hardul american.

Imaginile de la antrenamentul Simonei Halep au fost distribuite și de organizatorii Miami Open, cei care pe româncă să participe la turneu încă din momentul deciziei TAS.

„Iubim să vedem asta”, au scris reprezentanții turneului WTA 1000 din Miami, în descrierea care însoțește videoclipul.

Love to see it 🤩

— Miami Open (@MiamiOpen)