Japonezii, lecție de civilizație la Campionatul Mondial din Qatar. Cum au lăsat vestiarul după meciul cu Germania

Jucătorii Japoniei au impresionat prin gestul pe care l-au făcut la vestiare după victoria cu Germania, scor 2-1, în grupele Campionatului Mondial.

Nu doar că au făcut curat în vestiarul de la stadionul Khalifa International, dar niponii le-au pregătit și o surpriză qatarezilor: 11 figurine origami în formă de cocori, plus un mesaj de mulțumire în japoneză.

Este un simbol important în cultura japoneză pentru onoare, noroc, loialitate și longevitate.

Japan left their dressing room spotless after the incredible World Cup win over Germany. Brilliant! 👏🏻🇯🇵

— SPORTbible (@sportbible)