Jelena Ostapenko, atac la adresa Simonei Halep, în cel mai greu moment al carierei sale

Jelena Ostapenko a făcut noi declarații jignitoare pentru Simona Halep, în timpul suspendării provizorii pentru dopaj.

Jucătoarea letonă și Simona Halep au stiluri complet opuse, însă letona a afirmat că jucătoarele de genul româncei „sunt toate la fel”. Cu toate că nu a pronunțat numele Simonei, atacul Jelenei o vizează în mod evident pe româncă, scrie

Fire rebelă, Ostapenko le-a criticat pe colegele din circuitul WTA care adoptă un stil cuminte, insinuând că Halep și celelalte jucătoare sunt prefăcute:

„Unele fete sunt prea asemănătoare și încearcă să fie mereu la fel ca celelalte! Toată lumea trebuie să fie specială, fiecare trebuie să fie ea însăși. Cel mai important lucru este că mă simt confortabil și că nu arăt la fel cum arată celelalte fete”, a fost declarația jignitoare a Jelenei Ostapenko, potrivit Sportskeeda.com.

Jelena Ostapenko: “I think some girls are maybe too similar & they try to always be the same like the other ones. Everyone has to be special, everyone has to be themselves. The most important thing is that I feel comfortable & that I don’t look the same as the other girls look.”

