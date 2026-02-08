Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 au debutat cu momente tensionate pe stadionul San Siro. Vineri, în timpul paradei națiunilor, delegația Israelului a fost întâmpinată cu huiduieli de o parte a spectatorilor, potrivit .

Deși evenimentul a fost conceput ca o sărbătoare, tensiunile politice externe s-au făcut simțite imediat ce sportivii israelieni au apărut cu drapelul țării. Muzica de pe stadion a fost dată mai tare pentru a acoperi rapid reacțiile ostile din tribune.

Reacții diferite la Jocurile Olimpice de iarnă

Situația a fost diferită în funcție de locul unde au defilat sportivii, deoarece ediția din acest an este împărțită între oraș și munte. În Cortina d’Ampezzo, unde a avut loc o paradă separată pentru cei din zona montană, sportivii israelieni au fost aplaudați de public. Totuși, la Predazzo, locul destinat săriturilor cu schiurile, s-au auzit din nou huiduieli în momentul prezentării delegației. Israelul participă la aceste Jocuri cu o echipă formată din nouă sportivi olimpici și un sportiv paralimpic.

Securitatea sporită

Membrii echipei Israelului au recunoscut înainte de ceremonie că se așteptau la o primire ostilă din cauza războiului din Fâșia Gaza. Securitatea este o preocupare principală, mai ales în contextul atentatului de la München din 1972, când unsprezece sportivi israelieni au fost uciși de teroriști palestinieni. Comemorarea acestora la ceremoniile de deschidere a fost acceptată de Comitetul Olimpic abia în 2021, la Tokyo, după aproape cinci decenii de presiuni.

Proteste și tensiuni la Jocurile Olimpice de iarnă

În afara stadionului, sute de persoane au protestat împotriva participării Israelului, iar poliția italiană a fost în alertă. Premierul Giorgia Meloni a găzduit lideri importanți, printre care vicepreședintele SUA, , și secretarul de stat Marco Rubio. Prezența oficialilor americani a generat alte momente de tensiune. JD Vance a fost huiduit de publicul de pe San Siro în momentul în care imaginea sa a apărut pe ecranele gigant fluturând steagul Statelor Unite.

În plus, o parte din opinia publică italiană s-a declarat nemulțumită de implicarea agenților americani de la ICE în asigurarea securității pe teritoriul Italiei.

Spectacolul Mariah Carey pe stadionul San Siro

În ciuda incidentelor, ceremonia a oferit și momente artistice impresionante. Vedeta pop Mariah Carey a fost responsabilă cu deschiderea oficială a evenimentului. Ea a interpretat piesa simbol „Nel blu, dipinto di blu”.