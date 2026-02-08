Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 au debutat cu momente tensionate pe stadionul San Siro. Vineri, în timpul paradei națiunilor, delegația Israelului a fost întâmpinată cu huiduieli de o parte a spectatorilor, potrivit stiripesurse.
Deși evenimentul a fost conceput ca o sărbătoare, tensiunile politice externe s-au făcut simțite imediat ce sportivii israelieni au apărut cu drapelul țării. Muzica de pe stadion a fost dată mai tare pentru a acoperi rapid reacțiile ostile din tribune.
Situația a fost diferită în funcție de locul unde au defilat sportivii, deoarece ediția din acest an este împărțită între oraș și munte. În Cortina d’Ampezzo, unde a avut loc o paradă separată pentru cei din zona montană, sportivii israelieni au fost aplaudați de public. Totuși, la Predazzo, locul destinat săriturilor cu schiurile, s-au auzit din nou huiduieli în momentul prezentării delegației. Israelul participă la aceste Jocuri cu o echipă formată din nouă sportivi olimpici și un sportiv paralimpic.
Membrii echipei Israelului au recunoscut înainte de ceremonie că se așteptau la o primire ostilă din cauza războiului din Fâșia Gaza. Securitatea este o preocupare principală, mai ales în contextul atentatului de la München din 1972, când unsprezece sportivi israelieni au fost uciși de teroriști palestinieni. Comemorarea acestora la ceremoniile de deschidere a fost acceptată de Comitetul Olimpic abia în 2021, la Tokyo, după aproape cinci decenii de presiuni.
În afara stadionului, sute de persoane au protestat împotriva participării Israelului, iar poliția italiană a fost în alertă. Premierul Giorgia Meloni a găzduit lideri importanți, printre care vicepreședintele SUA, JD Vance, și secretarul de stat Marco Rubio. Prezența oficialilor americani a generat alte momente de tensiune. JD Vance a fost huiduit de publicul de pe San Siro în momentul în care imaginea sa a apărut pe ecranele gigant fluturând steagul Statelor Unite.
În plus, o parte din opinia publică italiană s-a declarat nemulțumită de implicarea agenților americani de la ICE în asigurarea securității pe teritoriul Italiei.
În ciuda incidentelor, ceremonia a oferit și momente artistice impresionante. Vedeta pop Mariah Carey a fost responsabilă cu deschiderea oficială a evenimentului. Ea a interpretat piesa simbol „Nel blu, dipinto di blu”.