Jucător de tenis român, suspendat pentru patru ani și jumătate. Ce greșeală a făcut sportivul

Un jucător de tenis român pentru patru ani și jumătate, fiind suspectat pentru încălcări ale Programului Anticorupție din Tenis.

Jucătorul suedez de origine română Dragoș Nicolae Mădăraș a fost suspendat pentru o perioadă de patru ani și jumătate, anunță (ITIA).

Sportivul este acuzat de încălcarea Programului anticorupție în tenis, în urma unei serii de evenimente.

Dragoș Mădăraș, locul 256 ATP, s-a născut la Deva, în 1997. El reprezintă Suedia în competițiile sportive.

Swedish tennis player Dragos Nicolae Madaras has been suspended from the sport following breaches of the Tennis Anti-Corruption Program.

— International Tennis Integrity Agency (@itia_tennis)