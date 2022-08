Kylian Mbappe a scris istorie în meciul cu Lille. În cât timp a reușit să deschidă scorul: „Cel mai rapid gol de când facem noi măsurătorile!” (VIDEO)

Kylian Mbappe a reușit să înscrie după doar 9 secunde de la startul partidei cu Lille. Meciu s-a terminat cu 7 – 1 pentru PSG. Acesta e cel mai rapid gol marcat în campionatul Franței de când se fac astfel de măsurători.

Mbappe a fost ajutat de Neymar și Leo Messi cu pase perfecte prin apărarea celor de la Lille, care au fost complet luați prin surprindere.

Pagina de Twitter Twitter OptaJean notează că acesta e cel mai rapid gol în campionatul Franței din sezonul 2006-2007, de când se fac astfel de măsurători, până în prezent. Precedentul record era deținut de Yoan Gouffran de la Bordeaux, care marcase după 13 secunde, scrie .

În prima repriză au mai marcat Leo Messi, Neymar și Hakimi, brazilianul și Mbappe înscriind în a doua.

Lille 1-7 PSG

Brace from Neymar laced with a hattrick from Kylian Mbappe in addition to solitary strikes from Acrhaf Hakimi and Lionel Messi gave the Parisians a third successive win of the season.

