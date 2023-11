La ce probe va participa David Popovici la Campionatele Europene de înot în bazin scurt 2023: „Ne dorim să avem...”

va participa, în perioada 5-10 decembrie, la Campionatele Europene de înot în bazin scurt 2023 la probele de 100 și 200 metri liber.

În perioada următoare, sportivul nostru va participa la Campionatele Europene de înot în bazin scurt, însă nu va începe cu proba de 50 de metri liber, așa cum s-a întâmplat la Campionatele Naționale de Înot în bazin scurt, desfășurate tot la Otopeni.

David Popovici scurt medalia de aur la 100, 200 și 50 de metri liber și la ștafetă combinată 40×50 m.

David Popovici va participa la Campionatele Europene de înot în bazin scurt în perioada 5-10 decembrie 2023

„(n.r.: probele la care va participa David Popovici) 100, 200, la ştafetă încă nu se ştie. Ne dorim să avem ştafetă, în funcţie de programul sportivilor se va decide la ce ştafete vom participa. Este evident că la ştafete nu avem şanse la medalii”, a declarat vineri, 24 noiembrie, secretarul general al Federaţiei Române de Natație și Pentatlon Modern, Matei Giurcăneanu.

Întâlnirea cu David Popovici de la Campionatele Europene de la Otopeni este cu adevărat așteptată de Matt Richards, campionul mondial la proba de 200 de meri liber la Fukuoka.

„Întotdeauna mi-a plăcut să înot în bazin scurt, anul trecut am participat la unele concursuri mai mici, în Anglia şi Scoţia, dar nu am fost la Campionatele Mondiale de înot în bazin scurt. Așa că nu am avut ocazia să mă întrec cu numele importante din acest sport pe o scenă mare.Aşa că de-abia aștept să văd cum va fi anul acesta să mă întrec în bazin scurt împotriva unor înotători precum David sau Maxime Grousset, dar și a celor din țara mea”, a spus Matt Richards, potrivit .