B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Lamine Yamal, cel mai scump jucător din lume. Cât costă spaniolul pe piața transferurilor

Lamine Yamal, cel mai scump jucător din lume. Cât costă spaniolul pe piața transferurilor

Adrian A
07 ian. 2026, 13:33
Lamine Yamal, cel mai scump jucător din lume. Cât costă spaniolul pe piața transferurilor
Lamine Yamal. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. Yamal, aproape 100 de milioane de euro peste Haaland
  2. Cine completează top 10

Lamine Yamal este cel mai scump fotbalist din lume. Observatorul Fotbalului CIES a anunţat clasamentul mondial al jucătorilor.

Yamal, aproape 100 de milioane de euro peste Haaland

La doar 18 ani, extrema Barcelonei este evaluată la o sumă-record de 343 de milioane de euro, o valoare fără precedent în fotbalul mondial. Acum un an, Lamine Yamal se afla pe pozția a 4-a cu o valoare de transfer de 180,3 milioane de euro, în urma lui Jude Bellingham, Erling Haaland și Vinicius Junior.

Pe poziția secundă se află Erling Haaland, golgheterul lui Manchester City, cotat la 255 de milioane de euro, iar podiumul este completat de Kylian Mbappé, ajuns la 27 de ani, cu o valoare estimată la 201 milioane de euro. Mbappé este, ca și Lamine Yamal, unul dintre puținii jucători de top care au crescut în valoare, de la 175 la 201 milioane de euro.

În schimb, Jude Bellingham, englezul de la Real Madrid, a înregistrat o scădere spectaculoasă, de la 251 de milioane anul trecut, la doar 153 de milioane în prezent. și se află pe locul 4 în topul celor mai valoroși jucători din lume.

Cine completează top 10

Pe locul 5 se află francezul Michael Olise, de la Bayern Munchen, cu 136,9 milioane de euro, iar pe poziția a 6-a este germanul Florian Wirtz, de la Liverpool, cotat la 135,8 milioane de euro.

Désiré Doué de la PSG se află pe locul 7, cu 134,6 milioane de euro, iar poziția a 8-a este ocupată de colegul său de la PSG, João Neves, cu 130,6 milioane de euro.

Turcul de la Real Madrid, Arda Güler este pe locul 9, cu o valoare de piață de 130,3 milioane de euro, iar spaniolul de la Barcelona, Pedri González, cu 130 de milioane de euro, completează top 10 al celor mai scumpi jucători din lume.

Gianluigi Donnarumma, transferat în acest sezon la Manchester City, cotat la 81,4 milioane de euro este cel mai scump portar din lume. De altfel, este și singurul goalkeeper aflat în top 100 al celor mai scumpi jucători.

Tags:
Citește și...
Lionel Messi își dezvăluie planurile de viitor. Cum arată omul din afara terenului de fotbal
Sport
Lionel Messi își dezvăluie planurile de viitor. Cum arată omul din afara terenului de fotbal
Supărare mare în familia lui Gigi Becali: „L-am iubit ca pe un frate, dar am aflat ce a făcut. Nu mai am încredere în niciun om!”
Sport
Supărare mare în familia lui Gigi Becali: „L-am iubit ca pe un frate, dar am aflat ce a făcut. Nu mai am încredere în niciun om!”
Sorana Cîrstea, calificată în optimi la Brisbane. A bătut-o pe Ostapenko. Urmează numărul 1 mondial (VIDEO)
Sport
Sorana Cîrstea, calificată în optimi la Brisbane. A bătut-o pe Ostapenko. Urmează numărul 1 mondial (VIDEO)
Louis Munteanu, prezentat oficial în Major Soccer League. Românul a semnat pentru 7 milioane de dolari cu DC United
Sport
Louis Munteanu, prezentat oficial în Major Soccer League. Românul a semnat pentru 7 milioane de dolari cu DC United
Dacia, primul loc în clasamentul general al Raliului Dakar. Se scrie istorie în Arabia Saudită (VIDEO)
Sport
Dacia, primul loc în clasamentul general al Raliului Dakar. Se scrie istorie în Arabia Saudită (VIDEO)
Noi detalii despre starea lui Dan Petrescu. Ce le-a declarat jurnaliștilor din Anglia
Sport
Noi detalii despre starea lui Dan Petrescu. Ce le-a declarat jurnaliștilor din Anglia
Gheorghe Popescu și Gheorghe Hagi, extrem de stricți cu stilul de viață. Ce au eliminat complet din alimentație
Sport
Gheorghe Popescu și Gheorghe Hagi, extrem de stricți cu stilul de viață. Ce au eliminat complet din alimentație
Manchester United l-a dat afară pe Ruben Amorim. Schimbări de antrenori în Premier League
Sport
Manchester United l-a dat afară pe Ruben Amorim. Schimbări de antrenori în Premier League
Fostul mare handbalist Cristian Gațu s-a recăsătorit la vârsta de 80 de ani
Sport
Fostul mare handbalist Cristian Gațu s-a recăsătorit la vârsta de 80 de ani
Cum a pierdut fostul fotbalist Marian Aliuță 5 milioane de euro și cum i s-a schimbat viața după: „Simți disperare”
Sport
Cum a pierdut fostul fotbalist Marian Aliuță 5 milioane de euro și cum i s-a schimbat viața după: „Simți disperare”
Ultima oră
15:17 - Un nou Duster va fi lansat în Asia. Renault nu va folosi numele Dacia. Cât costă noul SUV (VIDEO/FOTO)
15:17 - Lionel Messi își dezvăluie planurile de viitor. Cum arată omul din afara terenului de fotbal
14:58 - Un ciclon mediteranean aduce iarnă adevărată în România. Anunțul de ultim moment al ANM
14:58 - Comisia Europeană oferă peste 40.000 de permise de călătorie gratuite în UE. Cine este eligibil și ce interes a generat programul
14:32 - Lichidul de parbriz care nu îngheață iarna și costă aproape nimic. Rețeta simplă pe care o poți face acasă
14:22 - Trafic aglomerat pe Valea Prahovei. Românii revin din vacanță. Recomandări Infotrafic
14:18 - Armata americană analizează standardele de luptă și integrarea femeilor în unități combatante. Cum justifică Pentagonul această reevaluare acum
14:07 - Suveraniștii au descoperit de ce a rămas Nicușor Dan blocat în Franța. Conspirația „avionul” (VIDEO)
13:59 - Scandalos! Românii plătesc taxe mai mari decât germanii. Bolojan acuzat că finanțează clientela politică din impozitele majorate
13:58 - Șoc pentru un șofer din București: Impozitul i-a crescut cu 1.500% peste noapte. Ce mașină are