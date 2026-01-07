Lamine Yamal, cel mai scump jucător din lume. Cât costă spaniolul pe piața transferurilor

Lamine Yamal este cel mai scump fotbalist din lume. Observatorul Fotbalului CIES a anunţat clasamentul mondial al jucătorilor.

Yamal, aproape 100 de milioane de euro peste Haaland

La doar 18 ani, extrema Barcelonei este evaluată la o sumă-record de 343 de milioane de euro, o valoare fără precedent în fotbalul mondial. Acum un an, Lamine Yamal se afla pe pozția a 4-a cu o valoare de transfer de 180,3 milioane de euro, în urma lui Jude Bellingham, Erling Haaland și Vinicius Junior.

Pe poziția secundă se află Erling Haaland, golgheterul lui Manchester City, cotat la 255 de milioane de euro, iar podiumul este completat de Kylian Mbappé, ajuns la 27 de ani, cu o valoare estimată la 201 milioane de euro. Mbappé este, ca și , unul dintre puținii jucători de top care au crescut în valoare, de la 175 la 201 milioane de euro.

În schimb, Jude Bellingham, englezul de la Real Madrid, a înregistrat o scădere spectaculoasă, de la 251 de milioane anul trecut, la doar 153 de milioane în prezent. și se află pe locul 4 în topul celor mai valoroși jucători din lume.

Cine completează top 10

Pe locul 5 se află francezul Michael Olise, de la Bayern Munchen, cu 136,9 milioane de euro, iar pe poziția a 6-a este germanul Florian Wirtz, de la Liverpool, cotat la 135,8 milioane de euro.

Désiré Doué de la PSG se află pe locul 7, cu 134,6 milioane de euro, iar poziția a 8-a este ocupată de colegul său de la PSG, João Neves, cu 130,6 milioane de euro.

Turcul de la Real Madrid, Arda Güler este pe locul 9, cu o valoare de piață de 130,3 milioane de euro, iar spaniolul de la Barcelona, Pedri González, cu 130 de milioane de euro, completează top 10 al celor mai scumpi jucători din lume.

Gianluigi Donnarumma, transferat în acest sezon la Manchester City, cotat la 81,4 milioane de euro este cel mai scump portar din lume. De altfel, este și singurul goalkeeper aflat în .