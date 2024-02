Lewis Hamilton părăsește Mercedes după „11 ani extraordinari” și se mută la Ferrari

spune că va fi „veșnic recunoscător” pentru „sprijinul incredibil” al lui Mercedes, dar acum este momentul pentru o nouă provocare.

„Am avut 11 ani extraordinari cu această echipă și sunt atât de mândru de ceea ce am realizat împreună”, a spus Hamilton într-un comunicat. „Mercedes a făcut parte din viața mea de când aveam 13 ani.

„Este un loc în care am crescut, așa că luarea deciziei de a pleca a fost una dintre cele mai grele decizii pe care am fost nevoit să le iau vreodată.

„Dar este momentul potrivit pentru mine să fac acest pas și sunt încântat să accept o nouă provocare”.

Ferrari a confirmat pe X că se va alătura „pe un contract pe mai mulți ani” în 2025 – mișcarea părea populară printre fani, cu 176.000 de aprecieri în primele 40 de minute.

