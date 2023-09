Lionel Messi, anunț surprinzător după transferul său în America: „Nu cred că voi participa...”

Lionel Messi a clarificat recent situația cu privire la participarea sa la următoarea ediție a Cupei Mondiale, care va avea loc în 2026. Fotbalistul, care s-a transferat recent la Inter Miami, a anunțat că nu va lua parte la turneul final care va avea loc în SUA, Canada și Mexic.

Messi nu va mai participa la următorul turneu

În finalul anului trecut, . Legendarul fotbalist, care a evoluat pentru Barcelona și PSG, a obținut titlul mult dorit al Cupei Mondiale alături de echipa națională a Argentinei. Performanța istorică a generat o serie de speculații legate de participarea sa la următoarea ediție a turneului final. În inimile fanilor și în mintea experților a răsunat întrebarea: „Va putea Messi să continue să-și reprezinte țara și să-și demonstreze geniul fotbalistic pe scena mondială?”.

Colegii din naționala argentiniană participarea la Cupa Mondială din 2026. În același timp, antrenorul Lionel Scaloni a confirmat că septuplul câștigător al Balonului de Aur va fi întotdeauna binevenit în echipa națională a Argentinei. În cele din urmă, Lionel Messi a dezvăluit că turneul mondial din Qatar a fost ultimul din cariera sa internațională.

„Nu cred că voi participa. A fost ultima mea Cupă Mondială. Să vedem cum merg lucrurile, dar în principiu nu voi fi prezent la următorul turneu”, a declarat Lionel Messi, citat de . Pe durata Campionatului Mondial din 2026, Lionel Messi va împlini vârsta de 39 de ani.

Lionel Messi, starul argentinian, s-a despărțit de Paris Saint-Germain (PSG) după ce a ajuns la final de contract și a luat decizia de a pleca din fotbalul european. Noua sa destinație este echipa Inter Miami, finanțată de David Beckham, unde a fost deja prezentat oficial. Într-un interviu acordat presei din Spania, „Decarul” și-a explicat decizia.

Decizia lui Messi de a nu se întoarce la Barcelona

„Da, adevărul este că, evident, îmi doream foarte mult, eram foarte încântat să mă pot întoarce, dar, pe de altă parte, după ceea ce am trăit (n.r.- când a plecat de la Barcelona) și ieșirea pe care am avut-o, nu am vrut să fiu din nou în aceeași situație, să aștept să văd ce se întâmplă și las viitorul meu în mâinile altcuiva, ca să spun așa.

Am vrut să iau propria mea decizie, gândindu-mă la mine, la familia mea. Deși am auzit că s-a spus că La Liga a acceptat totul și că era în regulă pentru ei să mă întorc, mai erau multe alte lucruri de pus la punct.

Am auzit că trebuie să vândă jucători sau să scadă salariile jucătorilor și adevărul este că nu am vrut să trec prin asta. Am fost deja acuzat de multe lucruri care nu erau adevărate în cariera mea la Barcelona și eram deja puțin obosit. Nu am vrut să trec prin toate astea. Când trebuia să plec, La Liga acceptase să mă legitimeze, dar până la urmă nu s-a putut.

Ei bine, mi-a fost teamă că se va întâmpla din nou același lucru… A trebuit să vin aici la Paris să stau mult timp într-un hotel cu familia, cu copiii mei mergând la școală, dar noi locuind tot la hotel… Am vrut să iau singur decizia și de aceea nu am mers la Barca. Deși mi-ar fi plăcut, nu s-a putut. De asemenea, sunt într-un moment în care vreau să ies puțin din focus, să mă gândesc mai mult la familia mea. Am vrut să caut și altceva, și un pic de liniște sufletească”, au fost cuvintele lui Leo Messi, potrivit Mundo Deportivo.