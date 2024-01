Mario Zagallo, legenda fotbalului brazilian, a murit la vârsta de 92 de ani

Mario Zagallo, un nume venerat în fotbalul brazilian, a încetat din viață la vârsta de 92 de ani. Fostul fotbalist avea un palmares remarcabil: patru cupe mondiale.

„Cu mare tristeţe vă informăm despre moartea eternului nostru cvadruplu campion mondial Mario Jorge Lobo Zagallo. Un tată devotat, un bunic iubitor, un socru afectuos, un prieten loial, un profesionist desăvârşit şi un mare om. Un idol uriaş. Un patriot care ne lasă o moştenire de mari realizări… „, a anunţat familia într-un comunicat.

Mário Zagallo doubles down on Neymar’s Instagram post,

🎙MÁRIO ZAGALLO

“I think a Brazilian can support Argentina in a game between Argentina & Chile, but a Brazilian who supports Argentina against us? They have to go to an asylum.”

LENDA! 👏🏼👏🏼👏🏼

— Neymoleque | Fan 🇧🇷 (@Neymoleque)