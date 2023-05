Marius Şumudică, viitorul selecţioner al României? Ce anume crede că l-ar recomanda pentru acest post

Marius Şumudică, tehnicianul care acum lucrează la Al Raed, nu mai pare atât de categoric să se retragă din cariera de antrenor. A recunoscut că dorința sa din momentul de față este să fie selecționer.

El a oferit și câteva argumente prin care ar fi îndreptățit să ocupe acest post.

Spune că ar face atmosferă bună

„La început, nu. Am crezut că nu pot face aceste lucruri (n.r. să devină selecționer), dar pe zi ce trece îmi dau seama că acumulez experiență și cred că peste câțiva ani aș putea face lucrul ăsta.

Eu sunt omul momentului, care simte anumite lucruri și ia decizii pe moment. Și la echipa națională de asta ai nevoie. Nu ai timp să antrenezi acolo și atunci trebuie să știi să folosești ceea ce ai mai bun, dar și să faci atmosfera necesară. Asta este una dintre calitățile mele„, a spus Șumudică, potrivit GSP.

A atacat FRF în 2021

Reamintim că Șumudică a avut un discurs destul de dur, în urmă cu 2 ani, fiind nemulțumit că numele său nu s-a regăsit pe nicio listă de candidați pentru preluarea naționalei României.

„Mă gândeam ce am realizat ca antrenor, am câștigat campionatul cu Astra, o Supercupă, am ieșit din grupele Europa League, am fost ales și antrenorul anului în 2016/2017, dar probabil sunt alte criterii.

Șumudică, neavând rezultate la Malatya, nu mai este luat în calcul. Pe mine nu mă deranjează că nu mă numește cineva, dar din 10-20 de antrenori care erau puși pe listă, să nu apar și eu, dar să apară niște antrenori care, săracii, abia au dat cu nasul de mirosul ierbii, e jenant!”, a zis Şumudică pe atunci.