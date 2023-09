Mărturia fostei jucătoare de tenis Angélique Cauchy: „Antrenorul mă viola de trei ori pe zi”

Fosta jucătoare de tenis Angélique Cauchy, în vârstă de 36 de ani, a vorbit, marți, în fața unei comisii partamentare din Adunarea Națională, despre violurile pe care le-au suferit în timpul adolescenței din partea antrenorului ei, Andrew Geddes, care a fost c în anul 2021.

Comisia parlamentară își dorește să afle care au fost „eșecurilor de funcționare în cadrul federațiilor, mișcării sportive și organismelor de guvernare sportivă” privind violența sexuală a antrenorilor care au abuzat de putere, informează

Mai multe fete au fost victimele antrenorului

Angelique nu a fost singura victimă a antrenorului. Aceasta a mai spus că și alte patru tinere, cu vârste între 12 și 17 ani, au fost violate de el.

Ea a început tenisul de performanță la vârsta de șase ani, iar la 11 ani a intrat în clubul Sarcelles, unde l-a cunoscut pe antrenorul care i-a distrus adolescența.

„Nu a durat nici măcar două sau trei luni până a început. I-am spus: « Nu, nu trebuie, nu este corect. Nu vreau să o fac ». Mi-a spus: « Ştii, asta se întâmplă des în relaţiile antrenor – sportivă »”, a mărturisit sportiva.

Din cauza , ea s-a gândit în repetate rânduri să își ia viața. „Aveam un carneţel cu autografele jucătorilor de la PSG, pentru că obişnuiam să mă duc să îi văd la Camp des Loges. Şi între acele foi de hârtie, scriam: «Nu mai pot suporta asta, trebuie să se termine, voi face ca totul să se oprească». M-am gândit de atâtea ori să mă sinucid”, a declarat Cauchy.

Violată de nenumărate ori

Ea a fost dusă de antrenorul ei la La Baule, de unde era el, iar fosta jucătoare de tenis spune că a trait „cele mai cumplite două săptămâni”.„M-a violat de trei ori pe zi. În prima noapte, mi-a cerut să merg în camera lui şi nu m-am dus. Aşa că a venit el în a mea. A fost din ce în ce mai rău. Eram prizonieră, nu puteam pleca oricând voiam, iar apoi am fost obligată să rămân în locul unde s-a întâmpla”, a transmis Angelique Cauchy.

Antrenorul i-a spus tinerei că are SIDA și că i-a transmis-o, iar ea a trăit, de la 13 la 18 ani, cu gândul că are boala, iar când s-a testat a aflat că nu are nicio boală.

„Am fost violată de aproape 400 de ori de către antrenorul meu de tenis în decurs de doi ani”, a spus Cauchy.

Angélique Cauchy, ancienne joueuse de tennis, témoigne devant une commission d’enquête à l’Assemblée nationale des viols dont elle a été victime — RMC Sport (@RMCsport)



O femeie i-a spus președintelui clubului despre comportamentul antrenorului, de scnele de violență fizică și verbală, iar acesta i-a spus: „Da, dar el ne aduce titluri”.

Raportul comisiei este așteptat în decembrie 2023 și sunt așteptate și alte persoane din lumea sportului, care au fost victimele abuzurilor sexuale, să depună mărturie precum patinatoarea Sarah Abitbol, care a fost violată de antrenorul ei, Gilles Beyer.