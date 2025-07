Mihai Rotaru „taie și spânzură”, după eșecul Universității Craiova din preliminariile Conference League: „Nu intri în discuții cu Mirel Rădoi pe tactică”. Ce a mai spus finanțatorul din Bănie

a pierdut partida împotriva celor de la FK Sarajevo (2-1), în prima manșă din turul doi al preliminariilor Conference League. După 90 de minute de joc, alb-albaștrii lui au rămas cu un singur gol pe tabela de marcaj.

Mihai Rotaru (52 de ani), patronul clubului oltean, a oferit replici acide la adresa tehnicianului din Bănie.

Patronul „leilor” nu a fost deloc mulțumit de prestația elevilor săi. Scorul cu care craiovenii părăsesc Bosnia&Herțegovina nu este deloc unul fericit, iar finanțatorul acestora nu s-a mai putut abține.

„Slavă, Ucraina, am putea spune. La Romanchuk mă refer. Și la Isenko. S-au prezentat foarte bine. Nu știam că a fost ucrainean arbitrul.

Au fost 60 de minute dureroase. Am spus la pauză că ori luăm multe, ori facem egal. A ratat Crețu în prelungiri. Primele 30 de minute ne-au durat. Nu știu dacă în primele 60 de minute au fost ei buni, iar noi neconcentrați. Sper să echilibrăm pe teren propriu și să reușim să ne calificăm”, a spus Mihai Rotaru, la

Atac dur la adresa lui Mirel Rădoi. Mihai Rotaru: „ Ar fi cea mai mare greșeală să vorbești cu Mirel Rădoi!”

Rotaru nu s-a mai putut abține! Acesta a spus că i-a oferit antrenorului echipei toate condițiile de a face un joc bun. De asemenea, Rotaru a vorbit și despre evoluția adversarilor.

„Assad are nevoie de timp. E început de campionat, dar nu avem voie să nu ne calificăm mai departe. Ar fi cea mai mare greșeală să vorbești cu Mirel Rădoi despre chestiuni tactice. Tot ce a vrut, noi am adus. Prima opțiune, a doua sau maximum a treia. Știam că va juca sistemul ăsta (n.r. 3-5-2). Repet, nu intri în discuții cu Mirel Rădoi pe tactică.

Au făcut o primă repriză bună cei de la Sarajevo. Nu au avut așa un joc tot campionatul. Să vedem cum am fost noi, dar astea sunt analizele lui Mirel Rădoi. E bine că am arătat mai bine pe final de meci. Dacă am fi jucat 60 de minute bine și 30 proaste, am fi avut un gust amar. Se putea termina și egal, cu ratarea lui Crețu din prelungiri”, a adăugat patronul Universității Craiova.

Scorul a fost deschis de Kyeremeh, în minutul 10. Zece minute mai târziu, Guliashvili a trimis balonul între buturile Craiovei. Oltenii au dat o replică, prin golul înscris de Romanchuk, în minutul 69. Din păcate pentru studenți, acesta nu a fost de ajuns.