Lovitură dură pentru Gigi Becali. CSA rămâne cu palmaresul sportiv al marii campioane Steaua București

Gigi Becali a pierdut procesul cu Clubul Sportiv al Armatei Steaua pentru palmaresul echipei de fotbal. Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul formulat de FCSB, iar decizia este irevocabilă.

Anunțul cu privire la victoria în instanță, la Înalta Curte de Casație și Justiție, a fost făcut de Florin Talpan, juristul clubului militar. El a făcut o postare pe Facebook în care a anunțat succesul obținut. FCSB și CSA Steaua București se află de ani buni într-un conflict juridic pentru marca și palmaresul marii campioane Steaua București.

„Fcsb nu este continuatoarea Stelei! Fcsb nu este Steaua! Fcsb nu are nici măcar un palmares al ei recunoscut! Domnule Ciolacu, domnule Ponta, domnule Becali, oricât ați visa, Fcsb nu este Steaua și nu va fi niciodată, nu este și nu va fi continuatoarea Stelei! Acest dosar câștigat înseamnă multa muncă, seriozitate și studiu, nopți nedormite din partea mea, emoții și teama că poate nu am fost suficient de bun, suficient de clar în formularea apărărilor și notelor scrise! Acest dosar nu înseamnă doar atât! Acest dosar înseamnă finalul unui drum început în decembrie 2017 când am depus acțiunea în constatarea palmaresului Steaua!”, a transmis Florin Talpan într-o postare pe Facebook.

Juristul grupării din Ghencea a continuat mesajul spunând că urmează noi dispute, cu FRF și UEFA pentru recunoașterea drepturilor obținute de clubul sportiv militar. În mesaj el a vorbit despre despre presiuni la care ar fi fost supus pe parcursul procesului, pentru a renunța la dosar și la revendicările sale.

„Noi suntem Steaua! Eu sunt Steaua! Acest dosar înseamnă foarte multe, nu doar final de drum ci un început de drum, deoarece acum FRF și UEFA trebuie să recunoască drepturile noastre! Acest dosar nu este doar despre munca mea ci și despre suferința și supărările mele! În această perioadă, am fost iar sancționat, iar mi s-a tăiat din salariu, iar mi -a fost tăiat din sporul de lucrări de excepție, oameni ca secretarul de stat Eduard Bachide m-a hărțuit cu controale, m-a hărțuit prin acoliții și prietenii lui Becali! Cu mine comandant, echipa de fotbal Steaua era în liga 1!”, a mai scris Florin Talpan.

Steaua revendică stadionul din Ghencea

Florin Talpan a făcut referire, în mesajul postat la situația stadionului Ghencea pe care a obținut să joace și echipa lui Gigi Becali, FCSB. În opinia sa, chiar dacă este o bază sportivă a statului, arena nu poat fi folosită decât de cei „serioși”, care nu au datorii.

„Da, stadionul este public, este al statului român,dar pe el trebuie să joace cei serioși, cei care își plătesc datoriile, nu hoții de identitate ca Fcsb! Fcsb nu este Steaua! Steaua este Clubul Sportiv al Armatei Steaua, cu trecutul ei victorios! Steaua sunteți voi, cei foarte puțini, care m-ați susținut moral! Nu în ultimul rând, Steaua sunt eu, cel care pentru încă o dată, am făcut ca Steaua noastră să strălucească!”, încheiat Florin Talpan.

Odată cu hotărârea Înaltei Curții de Casație și Justiție, Steaua păstrează palmaresul sportiv de la înființare până în 1998, în timp ce perioada 1998-2003 a rămas la AFC Steaua, echipă care nu mai există. Intervalul 2003-2017, în care se FCSB e acuzată că a folosit abuziv identitatea echipei din Ghencea, încă se află în judecată.