Mircea Lucescu a demisionat de la Dinamo Kiev, după înfrângerea cu Șahtior! Antrenorul român se retrage din fotbal: „Totul se termină”

Antrenorul român Mircea Lucescu a demisionat de la Dinamo Kiev, după înfrângerea cu Șahtior, scor 0-1. Vestea a fost publicată de Dinamo Kiev pe rețelele de socializare.



Mircea Lucescu și-a dat demisia de la Dinamo Kiev și se retrage din fotbal

„Mircea Lucescu a demisionat din calitate de antrenor principal al lui Dinamo Kiev. Meciul cu Șahtior a fost ultimul pentru antrenorul român în alb-albastru”, a anunțat Dinamo Kiev.

După 15 ani în care s-a dedicat fotbalului ucrainean și în urma meciului cu Șahtior, Mircea Lucescu a anunțat că acesta a fost ultimul joc în fruntea Dinamo. De asemenea, antrenorul român a mai menționat că a luat decizia de a pune capăt carierei.

„Totul se termină. Am dat 15 ani fotbalului ucrainean și meciul cu Șahtior a fost ultimul în fruntea Dinamo. Astăzi nu aș vrea să vorbesc despre joc. Vreau să spun că am dat 15 ani fotbalului din Ucraina. Așa am decis să-mi pun capăt carierei. A fost ultimul joc. Mi-am luat rămas bun de la jucătorii mei, de la Șahtior. Va mulțumesc tuturor. Mi-ar fi plăcut să o închei altfel, dar totul se termină – o carieră fotbalistică, dragoste și viață. Totul are un început și un sfârșit.

Echipa asta a lui Dinamo are un viitor frumos. La fel are și fotbalul ucrainean. Dar pentru mine este complicat să merg mai departe cu acest război, cu lipsa fanilor. Toate minutele astea de liniște, de reculegere, sunt dificile pentru mine. Am devenit mai sentimental peste ani. Fiecare meci a devenit tot mai complicat pentru mine. E dificil să mă gândesc constant la toți oamenii nevinovați care mor. Nu pot combina asta cu fotbalul. Vă mulțumesc tuturor, mulțumesc fotbalului din Ucraina pentru acești 15 ani minunați.

Vă doresc pace, sănătate și un viitor fericit. Eu sunt aici de la începutul războiului, din 2014. Nu am părăsit atunci Donetskul. În ultimii doi ani, mulți fotbaliști cu experiență au părăsit echipa. Cei tineri nu îi pot înlocui imediat. Trebuie răbdare! Cel mai ușor e să critici și să blamezi. E necesar să susținem tineretul ucrainean”, a spus Mircea Lucescu, potrivit .