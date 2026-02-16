B1 Inregistrari!
Mircea Lucescu a plecat în Belgia pentru analize medicale amănunțite. Cine îi poate lua locul pentru meciul României cu Turcia

Adrian A
16 feb. 2026, 14:46
Mircea Lucescu a plecat în Belgia pentru analize medicale amănunțite. Cine îi poate lua locul pentru meciul României cu Turcia
Sursă foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Lucescu a plecat în Belgia
  2. Cine antrenează naționala

Starea lui Mircea Lucescu pare destul de departe de a fi una bună, așa că selecționerul a plecat în Belgia pentru analize medicale amănunțite. Și se pune întrebarea cine îi va lua locul pentru meciul naționalei noastre cu Turcia.

Lucescu a plecat în Belgia

După gravele probleme de sănătate, Mircea Lucescu a trebuit să stea mai mult prin spitale.

În ultimele două luni, Lucescu a fost internat de trei ori în spital, ultima oară a stă internat o săptămâna la Spitalul Universitar din Capitală, acolo unde a trecut și printr-o intervenție chirurgicală minoră. A avut o infecție subcutanată care a necesitat supraveghere medicală permanentă și tratament cu antibiotic.

La o săptămâna de când a fost externat Mircea Lucescu a plecat în Belgia, la o clinică din Bruxelles unde i se vor face și alte investigații medicale. Lucescu ar avea o afecțiune cronică care necesită o serie de analize și investigații amănunțite astfel încât să primească cea mai bună soluție terapeutică. În vârstă de 81 ani, Lucescu are mai multe stenturi montate la inimă și este operat la ambele șolduri.

Cine antrenează naționala

România va disputa la 26 martie, la Istanbul, partida decisivă cu Turcia în barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial 2026. Iar starea de sănătate a lui Mircea Lucescu rămâne incertă așa că i s-a găsit înlocuitor. Și nu e Gică Hagi.

Potrivit surselor Prosport, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, Mihai Stoichiță, ar putea să stea pe banca echipei naționale a României pentru barajul cu Turcia. Mihai Stoichiță o să fie ajutat de Jerry Gane, Florin Constantinovici și Leo Toader.

În cazul în care va prelua banca României înaintea meciului cu Turcia, Mihai Stoichiță, actualul director tehnic al FRF, nu se va afla la prima sa experiență de selecționer. El a mai stat în carieră pe băncile naționalelor Panama, Armenia și Kuweit.

Cariera de antrenor principal a încheiat-o în 2015, iar din ianuarie 2017 lucrează la Federația Română de Fotbal.

Însă, FRF nu ar apela în premieră la Mihai Stoichiță pentru postul de selecționer interimar. În 2020 Adi Mutu a avut Covid, iar la meciul U 21 România-Malta, Stoichiță i-a ținut locul pe bancă.

